Werbung

Im Januar 2025 erschien die erste Demo zu Tempest Rising, dem Strategie-Spiel, welches in die Fußstapfen von Command & Conquer treten will. Wir konnten bei einem Event Anfang Januar schon einen Blick auf das Gameplay werfen, bevor bevor die damalige Demo im Rahmen des Steam-RTS-Fest online ging. Nun gibt es eine Demo, die endlich auch Inhalte der kommenden Singleplayer-Kampagne zeigt.

Die neue Test-Version wurde im Rahmen des Steam Next Fest veröffentlicht. Dieses findet noch bis zum 3. März 2025 statt. Während des Events haben Spieler Zugriff auf hunderte zeitlich begrenzte Demos zu kommenden Spielen. Zu diesen Demos gehört auch die neue Singleplayer-Demo zu Tempest Rising. Insgesamt vier Missionen können Probe gespielt werden. Dabei stammen jeweils zwei aus einer der beiden verfügbaren Kampagnen. Spieler erhalten dadurch einen ersten Einblick in die Kampagnen der GDF und der Dynasty. Erste Details zur Story rund um die mysteriösen Tempest-Pflanzen, die den Planeten zerstören, gibt es auch schon.

Ebenfalls in der Demo enthalten ist der Skirmish-Mode, der schon im Januar getestet werden konnte. Diesmal gibt es allerdings keine Multiplayer-Matches. Die Bau- und Upgrade-Optionen sind sowohl in der Kampagne als auch im Skirmish-Mode komplett freigeschaltet.

Die Demo kann auf Steam heruntergeladen werden. In den Beispielmissionen sind auch einige Cutscenes zu sehen. Die Sprachausgabe ist jedoch nur auf Englisch verfügbar. Dies wird sich auch in der Releaseversion nicht ändern. Alle Texte und Untertitel sind jedoch auf Deutsch verfügbar. Offiziell soll Tempest Rising am 24. April 2025 erscheinen. Ein Release ist aktuell nur auf Steam geplant. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden. Dafür werden 39,99 Euro fällig. Eine Deluxe Edition für 49,99 Euro ist ebenfalls verfügbar. Diese umfasst einen früheren Zugang zum Spiel, ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack.