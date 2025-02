Werbung

Schon seit elf Jahren ist Die Sims 4 verfügbar und dennoch wird das Spiel weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Mittlerweile gibt es 15 große Erweiterungspacks. Das letzte davon trug den Namen Leben und Tod und erschien passend zum Namen am 31. Dezember 2024. Alle Packs erweitern das Spiel um bestimmte Elemente, die einem thematischen Motto folgen und sind zum Standard-Preis von 39,99 Euro im Shop von Electronic Arts erhältlich.

Nun wurde ein neues Inhaltspaket angekündigt. Vom Hobby zum Business erscheint am 6. März 2025. Wie der Name vermuten lässt, gibt das Addon Käufern die Möglichkeit, ihr eigenes Geschäft zu gründen. So kommt das System zum Betrieb von Kleinunternehmen ins Spiel. Wahlweise lässt sich ein Familienbetrieb führen oder man stellt Außenstehende ein. Das Gewerbe lässt sich entweder in das bestehende Zuhause integrieren, oder man kauft eine eigene Gewerbefläche hinzu.

Neu ist auch das Hobby Töpfern. Passend dazu gibt es nun eine Töpferscheibe und diverse Objekte, die man darauf anfertigen kann. Teesets, Pflanz- und Räuchergefäße sind möglich. Wer sein Hobby auf einen hohen Level bringt, erhält die Fähigkeit, die japanische Kunst des Kintsugi zu erlernen. Als zweites Hobby kommt Tätowierern ins Spiel. Je besser der Sim in seinem Hobby wird, desto mehr neue Motive schaltet er frei. Spieler können außerdem eigene Tattoos entwerfen und diese mit anderen Spielern tauschen. Die neuen Nachbarschaften Gammelvik und Iverstad bieten ein Kreativ-Viertel. Hier können sich Sims untereinander austauschen und über ihre Hobbies austauschen. Wer möchte, kann als Mentor andere inspirieren und Vorlesungen halten.

Natürlich kann man sich auch als Töpfer oder Tattoo-Künstler selbstständig machen. Wer das Spiel bis zum 18. April 2025 kauft, erhält als Bonus den digitalen Inhalt Geschäftseröffnung. Dazu zählen eine Statue, ein Süßwaren-Schaukasten und eine neue Lampe.