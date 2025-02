Schildkröten in COD

Aktuell läuft die zweite Season in Call of Duty: Black Ops und nun wurde das entsprechende Mid-Season-Update veröffentlicht. Es bringt neben einem ungewöhnlichen Crossover auch einige andere Änderungen. Mit Season 02 Reloaded kommen die Teenage Mutant Ninja Turtles in die Welt von COD. Hinzu kommen Multiplayer-Karten und sechs neue Waffen.

Die ikonischen Schildkröten betreten das Schlachtfeld zeitlich begrenzt. Spieler können sich ihre liebsten TMNT-Fähigkeiten zunutze machen und sich mit einzigartigen Moves ins Gefecht stürzen. Dabei erhalten sie eine zufällig zugewiesene Spezialfähigkeit, die das Gameplay strategisch verändern soll. Wer als TMNT-Operator kämpft, profitiert zudem von charakterspezifischen Boni. Neben den vier Turtles kommt auch ihr Meister Splinter mit eigenen Skills ins Spiel.

Splinter: Verschwindet im Rauch und teleportiert sich taktisch hinter die feindlichen Linien.

Leonardo: Erhält die Vorteile Tracker, Geist, Wachsamkeit und Kaltblütig für lautlose Bewegungen auf der Karte.

Donatello: Sieht Operatoren, Ausrüstungen und Punkteserien-Belohnungen durch Wände und kann feindliche Geräte hacken.

Michelangelo: Platziert eine Pizzabox für das Team, die doppelten Schaden sowie Munitions- und Ausrüstungsnachschub gewährt.

Raphael: Hat unbegrenzte Shuriken zur Verfügung.

Ein kurzer Trailer kündigt die aufgedrehten Turtles für COD an. Zu den neuen Multiplayer-Inhalten zählt auch eine kompakte und überarbeitete Version der Miami-Map namens Miami Strike. Außerdem gibt es neue Spielmodi wie Hardpoint Hill sowie neue Waffen wie das ZRG 20mm Scharfschützengewehr und die LAPA SMG. Zusätzlich stellt sich die neue Operatorin Karla vor, die sich dem Perseus-Kader anschließt. Erste Einblicke in die neuen Karten gibt es im eigens erstellten Gameplay-Trailer.

Der Zombie-Modus wird mit der neuen Region Sanatorium Uralgebirge erweitert. Hier wartet eine schneebedeckten Landschaft voller neuer Herausforderungen. Auf der Map gibt es das neue Ziel Secure. Hier gilt es, eine Position gegen endlose Wellen von Untoten zu verteidigen. Zudem gibt es neue dynamische Welt-Events und Hinweise zur Dark Aether-Story. In Warzone können Spieler den neuen Tankstellen-POI erkunden und sich durch Motorräder mit Beiwagen taktische Vorteile verschaffen. Zusätzlich kämpfen in Payload Teams um die Kontrolle über eine wichtige Ladung. Weitere Updates umfassen Gameplay-Verbesserungen, Balancing-Anpassungen und Bugfixes. Auch im Prestige-Shop gibt es neue kosmetische Items. Das Mid-Season-Update ist ab sofort verfügbar. Alle weiteren Infos gibt es im Call of Duty-Blog.