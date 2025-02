Werbung

Am 18. Februar 2025 ist mit Avowed das neueste Rollenspiel von Entwickler Obsidian gestartet. Als Publisher fungiert Microsoft, zu denen Obsidian mittlerweile gehört. Entsprechend ist das Spiel auch seit Tag eins im Angebot des Xbox Game Pass enthalten. Auch wenn es im Vorfeld immer wieder Zweifel an dem Spiel gab, scheint Avowed durchaus gut angenommen zu werden. Auf metacritic hat der Titel einen Metascore von 81 und einen etwas niedrigeren User Score von 6,8. Auch die Steam Reviews bewerten das Spiel im Schnitt als Sehr Positiv bei mehr als 3.500 abgegebenen Stimmen.

Nur zwei Tage nach Release wurde nun ein sehr umfangreicher Patch veröffentlicht. Ganze 66 Gigabyte haben die Dateien auf dem PC. Entsprechend umfangreich sind auch die Änderungen, die vorgenommen werden. Die wahrscheinlich gravierendste Neuerung betrifft den Kampf. Bisher hat man einen starken Mauls erhalten, wenn die eigene Ausrüstung ein niedrigeres Tier hatte, als die des Gegners. So musste Ausrüstung immer entsprechend verbessert werden, um Gegnern mit hoher Ausrüstungsstufe gegenüber zu treten. Das Tier-System soll nun aber komplett neu gestaltet werden und ab sofort dynamisch ablaufen.

Die Begleiter haben ebenfalls einen ordentlich Buff erhalten. Sie haben nun standardmäßig mehr Leben. Außerdem werden sie ab sofort nicht mehr mit 50 Prozent Leben, sondern mit 75 Prozent wiederbelebt, wenn sie zu Boden gegangen sind. Hinzu kommen natürlich etliche Korrekturen an Bugs und Abstürzen. Auch einige Quests wurden grundlegend überarbeitet. Die komplette Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich unter anderem auf der Steam-Seite des Spiels.

Avowed spielt in der gleichen Reihe wie Pillars of Eternity. Spieler betreten die Welt von Eora dieses Mal jedoch in der Ego-Perspektive. Eine mysteriöse Seuche sucht das Land heim und wir wurden geschickt, um ihren Ursprung zu finden. Neben vielen Kämpfen wartet auch eine große Intrige auf die Spieler, die es aufzudecken gilt. Typisch Fantasy stehen uns neben Schwert und Schild auch Bögen und diverse Zauber zur Verfügung. Unterstützt werden wir auf unserer Reise von verschiedenen Gefährten unterschiedlicher Spezies, denen wir unterwegs begenen.