Werbung

Der Nintendo Shop hat seit Jahren ein eigenes Belohnungssystem: die sogenannten Goldpunkte. Wer einen Nintendo-Account hat und etwas im Shop kauft, der erhält bisher für jeden Kauf Goldpunkte im Wert von fünf Prozent des Kaufpreises. Auch für physische Spiele gibt es Punkte. Hier allerdings nur im Wert von einem Prozent des Kaufpreises.

Die gesammelten Punkte können bei Käufen auf den Preis angerechnet werden. Dabei entspricht ein Punkt je einem Cent. Kauft man also ein Spiel für 100 Euro, erhält man 500 Goldpunkte die sich wiederum als fünf Euro Rabatt beim nächsten Kauf nutzen lassen. Nintendo hält es sich dabei jedoch offen, einige nicht näher definierte Inhalte des Shops von dem System auszuschließen. Für diese können dann weder Punkte verdient noch genutzt werden. Außerdem verfallen verdiente Goldpunkte bisher 12 Monate nach Erhalt. Das alles soll nun aber hinfällig werden, da der Konzern in einer aktuellen Mitteilung das Ende des Bonus-Systems ankündigt.

So soll die Möglichkeit, Punkte zu verdienen bereits am 25. März 2025 um 17.30 Uhr enden. Wer noch Punkte hat, kann diese aber über das Datum hinaus verwenden. Für Vorbestellungen von digitalen Titeln, die vor dem Stichtag getätigt wurden, gibt es unabhängig vom Veröffentlichungsdatum des Spiels weiterhin Goldpunkte, auch wenn die Zahlung erst nach dem 24. März bearbeitet wird. Goldpunkte können immer noch durch die Registrierung von physischen Spielen verdient werden, solange der Titel vor dem 24. März 2025 veröffentlicht wurde. Da die Punkte 12 Monate nach Erhalt verfallen, ergibt sich ein komplettes Ende für das System im Jahr 2026 wenn die letzten Goldpunkte ihre Gültigkeit verlieren. Zu den Gründen für die Umstellung des Systems äußert sich Nintendo in dem Statement nicht. Auch ist nicht bekannt, ob es ein neues Bonus-System für Käufe im E-Shop geben soll.