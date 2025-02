Werbung

In diesem Jahr wird das Entwicklerstudio Rare 40 Jahre alt und ursprünglich ist das 1985 gegründet britische Studio vor allem für die Banjo-Kazooie-Reihe bekannt. Nach der Übernahme durch Microsoft 2002 veröffentlichte das Studio einige Spiele für die Xbox. Viva Pinata ist einer der bekanntesten Titel. Das bislang letzte Spiel des Studios erschien 2018. Sea of Thieves wird bis heute mit Inhalten versorgt und erfreut sich nach wie vor einer großen Fangemeinde.

In einem Xbox Showcase hatte Rare bereits im Jahr 2020 einen neuen Titel angekündigt. Mit Everwild wollte der Konzern eine ganz neue IP schaffen. Nach der kurzen Präsentation vor fünf Jahren wurde es jedoch sehr still um das Spiel. Der Trailer zeigte eine bunte Fantasywelt im Comiclook. Viel bekannt ist nicht über den Titel. Es soll sich um ein Action-Adventure in einer offenen Welt handeln. Details zur Handlung gibt es noch keine.

Während viele das Spiel bereits für tot gehalten haben, wurde nun bestätigt, dass dies nicht der Fall ist. Diese Nachricht kommt von niemand geringerem als Xbox Chef Phil Spencer persönlich. Dieser war kürzlich beim XboxEra Podcast zu Besuch, um dessen 205. Folge zu feiern. Als das Gespräch auf das totgeglaubte Actionspiel kam, gab Spencer an, dass er Rare erst kürzlich besucht habe. Vor Ort habe er das Team bei der Arbeit beobachtet und die Fortschritte begutachtet. Auf die lange Funkstille angesprochen gab er an, dass man den Studios gerne die Zeit geben wollte, die sie brauchen.

Mehr hat der Xbox-Chef aber noch nicht verraten. Es gibt keine Informationen zum genauen Stand der Entwicklung oder gar einem geplanten Release. Möglicherweise wird es nach diesem Teaser von Seiten Microsoft vielleicht bei einem zukünftigen Xbox Showcase mehr Details oder gar einen neuen Trailer geben. Bis dahin müssen sich Interessierte noch mit dem Material begnügen, dass 2020 gezeigt wurde.