Seit über 20 Jahren ist das von CCP Games aus Island entwickelt EVE online bereits verfügbar und das Studio betreut das Spiel bis heute und versorgt es stetig mit neuen Inhalten. So wurde erst kürzlich die Roadmap für 2025 enthüllt. Diese kündigt gleich zwei neue DLCs für dieses Jahr an. Die Fans des Spiels feiern den Titel besonders für die vielen Freiheiten, die man in der Weltraum-Simulation hat. Krieg ist tatsächlich nur eine von vielen Optionen. Dabei stehen oft auch hohe Einsätze auf dem Spiel. In Gildenschlachten kämpfen meist tausende Spieler gegeneinander. Die bisher teuerste Schlacht im Spiel forderte 3.300 zerstörte Schiffe und einen Echtgeld-Gegenwert von über 250.000 Euro.

Vor zwei Jahren kündigte CCP dann an, dass man unter dem Namen Project Awakening ein neues Spiel im gleichen Universum entwickelt. Mittlerweile trägt das Projekt auch einen Namen. EVE Frontier soll sich von dem großen Vorbild vor allem dadurch unterscheiden, dass es Survival-Elemente in den Mittelpunkt rückt. Dennoch handelt es sich auch hier um ein MMO. Ausgewählte Spieler können bereits seit Ende 2024 eine geschlossene Alpha-Version testen. Um teilnehmen zu können ist eine Mitgliedschaft im Founders Access Programm notwendig. Diese kostet rund 40 Euro pro Monat. Im Gegenzug dafür können die Spieler laut Entwickler direkt an der Gestaltung des finalen Spiels teilhaben.

Nun ist man aber weit genug, um sich auch das Feedback weiterer Spieler zu holen. Dafür bietet CCP eine zeitlich begrenzte Demo der Alpha an. Diese kann vom 14. bis zum 24. Februar 2025 kostenlos gespielt werden. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite des Spiels für den Test anmelden. Hierfür ist nur die Erstellung eines Accounts notwendig. Das Spiel soll für PC und Mac erscheinen. Informationen über einen Termin für den finalen Release gibt es aktuell noch nicht.