Das wird die Iicon in Las Vegas

Am 12. Dezember 2023 gaben die Veranstalter der E3 bekannt, dass das Format nicht weiter bestehen wird. Seit 1995 hatte die Veranstaltung jährlich über die neuesten Trends aus Gaming- und Techbranche informiert. Die letzte E3 hatte bereits 2019 stattgefunden. Im Jahr darauf wurde die Messe erstmalig wegen Corona abgesagt. 2021 fand sie dann rein digital statt, bevor sie 2022 und 2023 erneut abgesagt wurde.

Hinter der Veranstaltung stand die Entertainment Software Association; trotz gleicher Abkürzung nicht mit der European Space Agency zu verwechseln. Nun wurde bekannt gegeben, dass man eine neue Messe plant. Die Interactive Innovation Conference, kurz iicon, soll bereits im nächsten Jahr erstmalig stattfinden. Geplant ist das Event vom 27. bis 30. April 2026. Die Messe soll in Präsenz im Fontainebleau Resort in Las Vegas stattfinden.

Teilnehmer sollen exklusiven Zugang zu Keynotes, Diskussionen und Workshops sowie hochkarätigen Networking-Möglichkeiten mit Führungskräften erhalten. Ziel sei es, ein breites Spektrum an Sektoren zusammenzubringen, die mit interaktiver Unterhaltung zu tun haben. Als Bereiche werden Film, Fernsehen und Musik sowie Sport, Gesundheitswesen, Bildung, Finanzen und mehr genannt. Indem man all diese Sektoren mit dem Überthema Games kombiniert, will man hier ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit schaffen.

Wie die offizielle Seite der Veranstaltung verrät, hat man sich für die erste Ausgabe viele große Namen an Bord geholt: Hier werden unter anderem Amazon Games, Disney, EA, Epic, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft und Warner Games genannt.

Nähere Informationen zu der Veranstaltung, den geplanten Events und ein Zeitplan werden in den nächsten Monaten folgen. Aktuell gibt es noch keine näheren Informationen zu den Teilnahmebedingungen und eventuellen Ticketpreisen.