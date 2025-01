Werbung

Vor Kurzem erschien überraschend ein Patch für Die Sims 3 und seither hat dies für viele Gerüchte rund um ein mögliches Remake der alten Sims-Teile gesorgt. Die Zeit für dieses scheint nun fast gekommen zu sein. Scheinbar werden digitale Neuauflagen von Die Sims 1 und 2 noch vor dem 4. Februar 2025 veröffentlicht.

EA und Maxis, die ursprünglichen Macher der Sims, rühren die Werbetrommel in den sozialen Medien bereits fleißig. Überall baut man mehr oder weniger deutliche Verweise auf die alten Klassiker ein. Das zeigt ein Blick auf das X-Profil von Die Sims. Dort ist seit gestern ein Clip angeheftet, der unter dem Motto The Sims 25 eine kleine Zeitreise ankündigt. Der ikonische grüne Kristall ist dabei einmal in modern und einmal in Retro-Optik zu sehen. In einem Auswahl-Bildschirm wird Time Travel angeklickt. Der Kommentar dazu lautet "BRB", also kurz für Be Right Back. Noch ein Hinweis auf die Rückkehr der Klassiker.

Die ganze Feierlaune ist dem Jubiläum zu verdanken, dass dem Franchise bevorsteht. Am 4. Februar 2025 werden die Sims 25 Jahre alt. Diese Feier ist auch Anlass für die Neuauflage der Spiele. Laut einem Bericht von Kotaku sollen die neuen Versionen auch alle je veröffentlichten Erweiterungspakete für die beiden Teile enthalten. Was allerdings im Moment noch nicht bekannt ist, ob und wenn ja welche Änderungen an den Spielen vorgenommen wurden. Daher kann man Begriffe wie Remake und Remaster aktuell nur unter Vorbehalt nutzen. Es bleibt abzuwarten, ob es grafische oder gar inhaltliche Verbesserungen gegeben hat. Fest steht bislang nur, dass die Spiele erstmalig als digitale Versionen erscheinen sollen.

Ein offizieller Release-Tag wurde ebenfalls noch nicht bekannt gegeben. Wenn sie aber pünktlich zum Jubiläum erscheinen sollen, bleiben nicht mehr allzu viele Tage zur Auswahl.