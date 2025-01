Werbung

Am 5. Oktober 2023 ist Assassin's Creed Mirage erschienen. Aktuell ist das Spiel damit noch der neueste Teil der Assassinen-Reihe von Ubisoft. Die Fortsetzung steht jedoch schon in den Startlöchern und soll mit Assassin's Creed Shadows nach einiger Verschiebung am 20. März 2025 erscheinen. Da wirkt es etwas überraschend, dass nun Gerüchte darüber aufgetaucht sind, dass es noch einen DLC für Mirage geben soll.

Dies vermeldet zumindest die französische Seite Les Echoes in ihrem Artikel. Laut diesem befindet sich aktuell eine Erweiterung für den Titel in Arbeit. Tatsächlich soll das Addon aber auch nicht von Ubisoft direkt kommen. Vielmehr soll Savvy Games aus Saudi-Arabien mit der Entwicklung beschäftigt sein, nachdem man Ubisoft den Vorschlag gemacht habe, sich darum zu kümmern.

Savvy Games dürfte dem ein oder anderen vielleicht ein Begriff sein. Die arabische Firma kauft sich seit einigen Jahren im großen Maße in den Videospiel-Bereich ein. So ist man mittlerweile unter anderem an EA und sogar Nintendo beteiligt. Verständlich also, dass man sich beim strauchelnden Publisher Ubisoft einbringen möchte. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, ist momentan allerdings nicht offiziell bestätigt. Informationen über einen möglichen Release-Zeitraum gibt es ebenfalls noch nicht.