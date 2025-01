Werbung

Im Spätherbst des vergangenen Jahres wurde Black Ops 6 veröffentlicht und zum Release des Shooters haben wir auch einen Blick auf die Kampagne und die verschiedenen anderen Spielmodi geworfen. Nun soll schon nächste Woche Dienstag die zweite Season starten. Diese bringt vor allem für die Multiplayer-Modi neue Inhalte. Activision hat eigens hierfür einen kurzen Trailer produziert.

Im Multiplayer werden fünf neue Karten eingefügt. Neben dem Penthaus eines Gangsters gibt es ein Autohaus und eine Luxusyacht als Schauplätze. Später in der Season sollen noch Maps namens Bullet Strike und Grind folgen. Letztere ist ein Remake aus Black Ops 2. Auch die neuen Modi Overdrive und Gun Game werden eingefügt. Zu Valentinstag warten Specials namens Third Wheel Gunfight und Couples Dance Off. Mit Slipstream gibt es auch einen neuen Perk. Zusätzlich startet die neue Season des Ranglistenspiels.

Der Zombiemodus wird auf der neuen Karte The Tomb weitergeführt. Diese führt die Spieler in düstere Katakomben. Mit dem Shocl Mimic wartet dort ein neuer Gegner auf unachtsame Besucher. Als Wunderwaffe steht nun der Staff of Ice zur Wahl. Hinzu kommen auch hier neue Perks, GobbleGums und die War Machine. Als neues Feature gibt es die Möglichkeit einer Koop-Pause und Herausforderungsverfolgung.

Übergreifend in allen Modi erscheinen zehn neue Waffen, darunter das Sturmgewehr Cypher 091, die MP PPSh-41, das LMG Feng 82 und das DMR TR2. Mitte der Season folgen weitere Nahkampfwaffen. Mit Vortex und Nocturne stehen zwei neue Operator bereit. Gegen Zuzahlung ist der Terminator im Shop erhältlich. Weitere Informationen und eine komplette Liste der Änderungen finden sich im entsprechenden Blog-Beitrag. In den Steam-Wertungen des Spiels finden sich aktuell viele negative Reviews, die die große Zahl kosmetischer Inhalte und Cheater-Probleme anprangern.