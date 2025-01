Werbung

Auf der Streaming-Plattform Twitch findet gerade wieder das Twitch Drops Festival statt. Die Plattform existiert bereits seit 2011 und gehört mittlerweile zu Amazon. Die sogenannten Drops erlauben es angemeldeten Zuschauern, Ingame-Inhalte für ihre Lieblingsspiele freizuschalten, indem sie sich Livestreams des Spiels anschauen.

Die Drops sind häufig zum Release eines Spiels oder bei Veröffentlichung eines großen Updates aktiv. Beim Twitch Drop Fest gibt es nun Ingame-Inhalte zu 17 Spielen, die teilweise auch schon länger auf dem Markt sind. Das verrät der Blog-Post des Anbieters. Dort findet sich auch die komplette Liste der teilnehmenden Spiele. Mit von der Partie sind unter anderem: Destiny 2, Hitman 3, Honkai Star Rail, LoL, Once Human, Overwatch, Sea of Thieves und World of Warcraft.

Je nach Spiel sind die Drops entweder Time based oder Sub based. Letzteres bedeutet, dass die Zuschauer ihre Ingame-Items nur erhalten, wenn sie den Streamer abonnieren. Dabei gelten nur neue monatliche Abos, neue Abos mit mehreren Monaten Laufzeit und Geschenkabos. Nicht teilnahmeberechtigt sind jedoch Prime-Abos, Verlängerungen und Abos, die erneut gekauft werden, bevor sie im laufenden Monat vollständig auslaufen. Um die Time-based Belohnungen zu erhalten genügt es, dem entsprechenden Streamer einfach eine vorgegebene Zeit zuzusehen. Wie lange lässt sich während dem Stream durch ein angezeigtes Infofenster erfahren.

Die Aktion läuft vom 20. bis 31. Januar 2025. Die Zeiten der jeweiligen Drops finden sich im offiziellen Blog-Post. Dort lässt sich auch erfahren, welche Belohnungen es in welchen Spielen zu holen gibt.