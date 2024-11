Palworld kündigt Kooperation für 2025 an

Aktuell läuft noch Nintendos Klage gegen Palworld. Das Spiel von Entwickler PocketPair kämpft schon seit Release immer wieder mit Anschuldigungen, sich bei der Konkurrenz Pokemon bedient zu haben. An anderer Stelle hat man jedoch gerade ein großes Crossover-Event angekündigt.

In einem Post auf X gaben die Entwickler bekannt, dass man im nächsten Jahr eine Kooperation mit Terraria starten wird. Viel mehr Informationen wurden zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht gegeben. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In den Kommentaren starteten daraufhin Spekulationen der Fans, wie eine solche Zusammenarbeit aussehen könnte. Schließlich unterscheiden sich die beiden Spiele schon rein vom Gampelay her relativ stark.

Heute haben die Entwickler dann noch ein letztes großes Update angekündigt, das im Dezember 2024 und damit vor der Kooperation mit Terraria erscheinen wird. Darin enthalten ist eine komplett neue Insel, die laut PocketPair sechsmal größer wird als Sakurajima. Diese Insel wurde mit dem letzten, gleichnamigen, Update eingefügt. Einen Namen hat das neue Update noch nicht, aber es soll nicht nur die größte, sondern auch gefährlichste Insel ins Spiel bringen. Geteilte Bilder zeigen große Kristalle und eine goldene Version des Pals Warsect. Es ist anzunehmen, dass auch die Spielerzahlen zur Veröffentlichung des Updates wieder steigen. Aktuell hat der Titel durchschnittlich um die 20.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.