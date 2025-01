Werbung

Chernobylite erschien 2021 und konnte viele Spieler begeistern. Der Metascore steht laut metacritic bei 75, der User Score bei 7,7. Bereits 2024 wurde eine Fortsetzung angekündigt. Diese befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und soll im März 2025 veröffentlicht werden. Entwickler The Farm 51 hat nun eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die die finalen Schritte der Fertigstellung sichern soll.

Typisch Kickstarter gibt es auch bei Chernobylite etliche verschiedene Belohnungsstufen, für die sich Unterstützer entscheiden können. Den Beginn macht die Stufe Big Thanks mit 3 Euro. Für diesen Betrag gibt es allerdings auch nur eine kurze Danksagung in den Credits des Spiels. Wer das tatsächliche Spiel erhalten möchte, muss mindestens mit 35 Euro rechnen. Ab hier zählt neben der Vollversion aber auch der Zugriff auf die Steam Demo, die im Februar verfügbar sein soll, zum Umfang. Verschiedene größere Pakete bis 65 Euro bieten zusätzliche digitale Inhalte. Ab mindestens 80 Euro kann auch eine physische Edition erstanden werden. Diese ist Kickstarter-exklusiv. Die Black Stalker Core Edition für 300 Euro bringt neben allen Inhalten der niedrigeren Stufen auch eine handgefertigte Black Stalker Maske aus dem Spiel mit sich. Die höchste Stufe stellt You're a Team Chernobylite Hero dar. Für 4.000 Euro erhalten maximal zehn Käufer alle überhaupt verfügbaren digitalen und physischen Items, das Spiel und sämtliche kommenden Addons. Außerdem werden sie zur Premierenfeier in Polen eingeladen und können dort das Entwicklerteam treffen. Bisher sind noch alle 10 Plätze verfügbar.

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch für 28 Tage. Als Ziel sind 95.000 Euro eingestellt. Davon wurden bisher 58.837 Euro erreicht. 669 Unterstützer haben dazu beigetragen. Chernobylite 2: Exclusion Zone führt Spieler erneut in die Post-Apokalypse. Das Action-Rollenspiel setzt dabei auf eine hochrealistische offene Welt. Diese wurde mit Originalscans der Umgebung in und um Chernobyl erstellt. Als Survival-Mechaniken wird es neben Kämpfen auch wieder ein Crafting-System und Basisbau geben. Als sogenannter Planewalker bewegen sich die Spieler durch Parallelwelten, um nach einem wertvollen, energiereichen Stoff namens Chernobylite zu suchen.