Bereits zum Start von Marvel Rivals konnte der Helden-Shooter hohe Spielerzahlen aufweisen und ein Leak Ende Dezember deutete kommende Inhalte für das neue Jahr an. Nun ist die erste Season im kostenlosen PvP-Spiel gestartet und die Macher bei NetEase freuen sich über noch mehr gleichzeitige Spieler.

Am 10. Januar 2025 startete Season 1 und Marvel Rivals erreichte einen neuen Rekord. Laut SteamDB waren 644.269 gleichzeitige Spieler online. An diesem Tag erreichte man damit Platz drei der meistgespielten Titel. Nur Counter Strike 2 und DOTA 2 konnten mehr Spieler für sich gewinnen. Auch jetzt noch loggen sich mehr als eine halbe Million Fans täglich ein, um in die Rolle verschiedener Marvel-Helden und Schurken zu schlüpfen und gegen andere Spieler aus aller Welt anzutreten.

Die neue Season bringt neben etlichen Anpassungen neue Inhalte ins Spiel. So treten mit Mister Fantastic und der Unsichtbaren Frau zwei neue spielbare Charaktere den Reihen bei. Beide erhalten auch alternative Kostüme. Die neue Convoy-Karte Empire of Eternal Night: Midtown wurde ins Spiel eingefügt. Mit dem Arcade-Modus kommt ein komplett neuer Spielmodus hinzu. Zum Start können hier acht bis zwölf Spieler auf der Karte Sanctum Sanctorum antreten, wobei die besten 50 % als Sieger hervorgehen. Passend zur neuen Season gibt es auch einen neuen Battle Pass mit zehn Sets von Heldenkostümen.

Eine komplette Liste der Änderungen und Neuerungen findet sich im Blog der Entwickler. Wer sich das Spiel einmal selbst ansehen möchte, kann sich Marvel Rivals jederzeit kostenlos auf Steam herunterladen.