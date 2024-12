Werbung

Anfang Dezember startete mit Marvel Rivals ein neuer Superhelden-PvP-Shooter. Das Spiel von Entwickler und Publisher NetEase konnte die Spieler trotz viel Konkurrenz scheinbar überzeugen. So steht es bei Steam mit über 117.000 Bewertungen auf einem Schnitt von Sehr Positiv. Täglich sind um die 300.000 gleichzeitige Spieler online. Im Peak waren es 480.990.

Um die Spieler bei der Stange zu halten, liefert NetEase natürlich regelmäßig neue Inhalte nach. In den sozialen Medien ist nun ein Leak aufgetaucht, der einen Einblick auf geplante Inhalte geben soll. Gepostet wurden die Informationen von einem Nutzer namens XOXLEAK auf X. Dieser will die Informationen via Data-Mining in den Spieldateien gefunden haben. Laut ihm können sich Fans auf mehrere neue Charaktere, Maps und viele weitere Inhalte freuen.

So sollen drei neue Maps in den Startlöchern stehen: Krakoa, Arakko und New York. Hinzu kommen sieben neue, mehr oder weniger bekannte, Marvel-Charaktere. Der mit Abstand bekannteste hier dürfte Deadpool sein. Zusätzlich ist die Rede von Angela, Hit-Monkey, Captain Marvel, Emma Frost, Jean Grey und Modok. Zuletzt werden neun Team-Ups angekündigt:

Squirrel X Raccoon

Storm X Human Torch

Wolverine X The Thing X Hulk

Wolverine X Phoenix

Wolverine X Magik X Psylocke X Black Panther

Blade X C&D X Moon Knight

Emma Frost X Magneto

Emma Frost X Psylocke

Emma Frost X ???

Wie korrekt und zuverlässig die Informationen sind, werden die kommenden Updates zeigen. Wer Marvel Rivals ausprobieren möchte, kann sich das Spiel kostenlos auf PC und Konsolen herunterladen. Der Titel ist auch auf Steam verfügbar.