Schon 20 Jahre ist es her, dass die mittlerweile geschlossenen Lionhead Studios The Movies veröffentlicht haben. Die Wirtschaftssimulation erlaubte es Spielern 2005 ihr eigenes Filmstudio zu gründen. Aus einem Pool aus Schauspielern, Szenen und Skripten konnte man im Verlauf des Spiels eigene Filmproduktionen erstellen. Einen ähnlichen Ansatz wie seinerzeit The Movies verfolgt nun Hollywood Animal.

Dabei geht es in dem neuen Titel von Weappy Studio wesentlich weniger bunt und fröhlich zu als in der Vorlage. Spieler übernehmen die Rolle eines Filmstudiobesitzers im alten Hollywood. Anfang des 20. Jahrhunderts steigen wir mit dem Aufkommen des Tonfilms in die Handlung ein. Dabei starten wir mit einem kleinen Studio und müssen uns gegen die großen Konkurrenten durchsetzen. Ziel des Spiels ist es natürlich, unser eigenes Filmimperium zu schaffen.

Bei der Ausrichtung des Studios sind die Spieler nicht festgelegt. Man kann die Marktherrschaft sowohl mit Blockbustern, als auch mit Avantgard-Filmen erobern. Wer es härter mag, kann seine Produktion auf Skandale auslegen und mit blutigen Schockern wachsen. Das Spiel berücksichtigt bei der Reise durch die Zeit auch die weltpolitischen Probleme des 20. Jahrhunderts. So müssen Kriege, gesellschaftliche Unruhen, Zensur und Korruption überstanden werden. Nur wer sich anpassen und verhandeln kann, überlebt.

Neben dem Bauen, Ressourcenverwaltung, Upgrades und allem Drum und Dran will Hollywood Animal aber auch auf die Entscheidungen der Spieler und die menschliche Geschichte, die dadurch geschrieben werden, setzen. Das Spiel soll wirklich jeden Schritt der Filmproduktion, vom Ausarbeiten der Handlung bis zum Filmvertrieb zeigen. Auch illegale Wege wie Erpressung sind im Spiel möglich.

Der Early Access für Hollywood Animal startet bereits am 16. Januar 2025. Das komplette Spiel erscheint am 27. Februar 2025. Bereits jetzt gibt es eine spielbare Demo auf Steam.