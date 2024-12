Werbung

Balatro ist einer der großen Erfolge des Spielejahres 2024. So konnte der Indie-Titel bei den diesjährigen Game Awards ordentlich abräumen. Gleich drei der begehrten Preise wurden dem Poker-Roguelike verliehen. Balatro wurde Bestes Indiespiel, Bestes Indie-Debut und sogar Bestes Mobile-Spiel 2024. Aktuell steigen die Spielerzahlen gerade wieder und am 27. Dezember 2024 wurde ein neuer Rekord mit 38.506 gleichzeitigen Spielern aufgestellt. Nun hat es der Streamer Nandre geschafft, das Spiel durchzuspielen.

Allerdings hat der Titel kein wirkliches Ende. Damit schließt sich das Spiel dem großen Vorbild Tetris an. Das Stapelspiel von 1984 wurde auch erst in diesem Jahr komplett beendet. Ein 13 jähriger Spieler hat es bis auf Level 157 geschafft. Danach friert das Spiel final mit dem Kill-Screen ein und endet so. Auch Balatro endet einfach mit einem Crash.

Während viele Spieler bereits vor der Stufe Ante 16 scheitern, hat es Nandre bis Ante 39 geschafft. Dort jedoch endet das Spiel zwangsweise mit einem Absturz. Grund dafür ist die erforderliche Punktzahl. Diese ist so hoch, dass das Spiel bei der Berechnung kollabiert. Nandre hat das Ziel erreicht, um die Erfolge seines Lieblingsspiels bei den Game Awards zu feiern. Einen Clip von seinem Sieg über das Spiel hat er selbst auf Social Media gepostet.

Bei Balatro handelt es sich um ein Deck-Builder-Spiel, das im Prinzip auf Poker basiert. Pokerblätter müssen mit einzigartigen Jokerkarten kombiniert werden, um verschiedene Synergien und Builds zu erschaffen. Mit jedem Lauf schalten sich Spieler versteckte Bonushände und -decks frei. Das Spiel bietet neben dem Endlosmodus einen Kampagnenmodus mit acht Schwierigkeitsstufen sowie Herausforderungen, tägliche und zufällig generierte Durchläufe.

Aktuell ist Balatro auf Steam auf 12,59 Euro reduziert. Der Normalpreis liegt bei 13,99 Euro.