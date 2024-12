Thick as Thieves

Werbung

Warren Spector ist vor allem als einer der Köpfe hinter den Deus-Ex-Spielen und der Thief-Reihe bekannt. Der erste Teil der Diebes-Reihe erschien schon 1998. Seither sind es fünf Titel der Reihe geworden, wobei der letzte Teil auch schon zehn Jahre zurückliegt. Nun ist Spector zurück und hat ein eigenes Studio gegründet. OtherSide Entertainment haben auch sofort ihr erstes Spiel vorgestellt.

Während der diesjährigen Game Awards wurde erstmalig Thick as Thieves präsentiert. Dabei soll es sich um einen geistigen Nachfolger der Thief-Spiele handeln. Statt alleine geht es nun aber im Multiplayer auf Beutezug. Spector stellte das Spiel als Stealth-Action-Multiplayer vor. Die Spieler treten dabei gegeneinander und gegen die NPCs an. Es handelt sich also um ein ähnliches Spielprinzip wie beim PvPvE von Hunt: Showdown.

Die jeweiligen Einsätze bringen die Diebe in eine fiktive Metropole Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort wartet neben viel Neon auch eine Mischung aus Magie und Technik auf die Spieler. Bei den Einbrüchen ist viel Taktik und Kalkül gefragt. Schlösser müssen geknackt und Fallen umgangen werden. Wer Augen und auch Ohren aufhält, kann verschiedene Lösungswege entdecken. Der Spieler mit dem größten Schatz trägt den Sieg davon.

Thick as Thieves hat noch kein Release-Datum. Wer möchte, kann sich den Titel schon bei Steam auf seine Wunschliste setzen.