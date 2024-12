Rebel Wolves zeigt mehr von The Blood of Dawnwalker

Bereits 2022 wurde das Entwickler-Studio Rebel Wolves gegründet – Gründer ist Konrad Tomaszkiewicz, der zuvor bei den Witcher-Machern von CD-Projekt Red gearbeitet hatte. Im Januar 2024 folgten dann weitere ehemalige Angestellte, die zu den Rebel Wolves wechselten. Damals war noch unklar, welches das erste Spiel des neuen Studios werden soll. Lediglich, dass es ein AAA-Rollenspiel im düsteren Fantasy-Setting werden soll, war bekannt. Auch der Name war noch ein Geheimnis.

Mittlerweile gibt es mehr Informationen. Zunächst unter dem Titel Dawnwalker enthüllt, lautet der volle Titel nun The Blood of Dawnwalker. Nun haben die Entwickler auf X eine Ankündigung gemacht. Am 13. Januar 2025 um 22:00 Uhr wird es einen Stream geben, der das Cinematic-Intro und einige kurze Spielszenen zeigt. Auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Informationen und auch ein Paket mit Logos und Hintergründe für diejenigen, die das Video bei Release über eine Plattform wie Twitch Co-streamen wollen.

Viel ist zum Inhalt des Spiels noch nicht bekannt. Der Teaser auf X gibt jedoch einige Hinweise und die Entwickler haben auf manche Fragen unter dem Post reagiert. Dass es in eine düstere Fantasy-Welt gehen soll, ist ja bereits länger bekannt. Spieler steuern ihren Charakter aus der Third-Person-Perspektive. Mittlerweile weiß man, dass die Spielwelt Vale Sangora heißt. Sie orientiert sich am europäischen Mittelalter des 14. Jahrhunderts. Im Trailer sollen Zuschauer mehr über ihre Geschichte, die Landschaften und einige ihrer Bewohner erfahren. Typisch für Rollenspiele legt man einen großen Fokus auf die Story. Diese dreht sich um Werwölfe und man betont, dass das Reveal zum Wolfsmond stattfindet.

Der Countdown zum Stream läuft jetzt schon in einem Live-Stream auf Twitch. Auch wenn es noch fast einen Monat dauert, finden sich zeitweise schon zweistellige Zuschauerzahlen.