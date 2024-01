Werbung

Mittlerweile ist es schon neun Jahre her, dass the Witcher 3 2015 veröffentlicht wurde. Das Spiel war der größte Erfolg für das polnische Studio CD Projekt Red.

Seit dem Release hatte das Studio mit einigen Problemen zu kämpfen und auch ihr nächster großer Titel Cyberpunk 2077 war zu Beginn so unfertig, dass es heftige Kritik erntete. Mittlerweile haben viele der ursprünglichen Entwickler, die an der Produktion von the Witcher 3 beteiligt waren, das Studio verlassen. Der ehemalige Director Konrad Tomaszkiewicz hatte 2021 das Studio nach Mobbing-Vorwürfen verlassen. Er gründete 2022 sein eigenes Studio namens Rebel Wolves. Dieses hat seinen Sitz in Warschau und auch schon ein Spiel in der Planung. Bei dem Titel soll es sich um ein AAA-Rollenspiel im düsteren Fantasy-Setting handeln.

Bis zur Veröffentlichung ihres ersten Spiels, das aktuell noch namenlos ist, wird es noch einige Zeit dauern. Viele Fans von The Witcher hoffen aber auf einen wirklich guten Titel, da mittlerweile einige der ehemaligen CD Projekt Red Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz bei Rebel Wolves gefunden haben. Der neueste Zugang ist Mateusz Tomaszkiewicz, der Bruder der Firmengründers. Auch er war an the Witcher beteiligt und hat 13 Jahre bei CD Projekt gearbeitet. Zuletzt war er für Riot, die Macher von League of Legends, tätig.