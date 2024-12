Werbung

Neun Jahre nach der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt im Jahr 2015 sind engagierte Modder dank des offiziellen Modding-Tools REDkit tief in die Entwicklungsgeschichte des Spiels eingetaucht und haben dabei erstaunliche Funde gemacht. Während gerade erst der Trailer für The Witcher IV bei den Game Awards präsentiert wurde, gibt ein 600-seitiges Dokument, das aus den Tiefen der Entwicklungsdatenbank geborgen wurde, zahlreiche unveröffentlichte Pläne und Ideen preis, die das Spiel beinahe noch größer und komplexer gemacht hätten.

Das von den Moddern zusammengestellte Dokument namens What Lies Unseen Volume 1 ist über Github frei verfügbar. Es bietet einen tiefen Einblick in die frühe Entwicklung von The Witcher 3. Es zeigt, wie sich die Geschichte, die Charaktere und sogar das Gameplay im Laufe der Zeit verändert haben.

So sollte die Hauptgeschichte von The Witcher 3 ursprünglich ganze 150 Stunden Spielzeit umfassen, also mehr als das Dreifache der finalen Version. Diese liegt laut HowLongToBeat bei rund 56 Stunden für die Hauptstory. Nur, wer absolut alles im Spiel sehen und abschließen will, kommt auf einen Wert über 150 Stunden. Dafür wären nämlich durchschnittlich 189 Stunden fällig.

Eine überraschende Enthüllung ist die geplante Verbindung zu Cyberpunk 2077. Geralt und Avallac'h hätten in einer Quest durch Raum und Zeit einen Abstecher in die düstere Zukunft von Night City gemacht. Auch viele andere Elemente des Spiels hätten sich deutlich von der finalen Version unterschieden. So sollte Iorveth aus The Witcher 2 eine größere Rolle spielen und die Geschichte des Blutigen Barons hätte einen größeren Einfluss auf den späteren Spielverlauf gehabt.

Die verschiedenen Enden waren zudem deutlich düsterer geplant. Interessanterweise war das beliebte Kartenspiel Gwent in den frühen Entwicklungsstadien noch gar nicht vorgesehen. Stattdessen sollten die Spieler mit Armwrestling und Würfelpoker ihre Zeit vertreiben.