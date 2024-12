Werbung

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards gab es einige große Ankündigungen für die Gamesbranche. Neben einem Trailer für das lange erwartete The Witcher IV hatte FromSoftware eine Ankündigung im Gepäck. Nachdem der DLC Shadow of the Erdtree für ihr aktuelles Soulslike Elden Ring zu den nominierten des Abends gehörte, kündigten die japanischen Entwickler ein neues Spin-Off zu Elden Ring an.

Während Shadow of the Erdtree lediglich ein Addon war, soll Nightreign ein komplett eigenständiges Spiel werden. Der Titel setzt seinen kompletten Fokus auf kooperatives Gameplay. Außerdem kehren wir nicht in die Zwischenlande zurück, in denen wir uns in Elden Ring bewegen. Stattdessen geht es in eine Parallelwelt. Diese ist wesentlich kleiner, wird dafür aber beim jedem Spielstart neu generiert.

Sobald die Nacht über das Land hereinbricht, stehen die Spieler immer stärker werdenden Gegnerwellen gegenüber. Schaffen sie es, insgesamt drei Tage in der Welt durchzuhalten, wartet einer von acht zufälligen Endbossen auf sie. Da es sich hier um vergleichsweise kurze Runden handelt, werden die Charaktere nicht von Grund auf selbst gebaut, sondern aus einer vorgefertigten Auswahl gewählt. Zur Auswahl stehen insgesamt acht Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Spieler können zwar auch allein in das Abenteuer starten, ausgelegt ist der Titel aber auf ein gemeinsames Erleben mit Gruppen von bis zu drei Spielern. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Bisher ist nur das kommende Jahr 2025 angegeben. Erscheinen soll Elden Ring: Nightreign auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5. Es gibt aber schon einige erste Eindrücke im Reveal-Trailer zu sehen.

Wer möchte, kann sich das Spiel bereits bei Steam und im PlayStation Store auf die Wunschliste setzen. Alle weiteren Informationen und Neuigkeiten finden sich auf der offiziellen Seite.