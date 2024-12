Werbung

Nach dem enormen Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt ist es wenig verwunderlich, dass die Macher von CD Projekt Red bereits an einer Fortsetzung arbeiten. Erst kürzlich hat man bestätigt, dass sich das Studio aus Polen nun voll auf das kommende Spiel fokussiert. Während Fans auf die Fortsetzung der Hauptreihe warten, gab es schon in der Vergangenheit eine digitale Umsetzung des Kartenspiels Gwent, das aus den The Witcher Spielen stammt.

Nun soll das beliebte Spiel auch eine neue Umsetzung als Brettspiel erhalten. Hachette Boardgames hat angekündigt, die physische Version von Gwent: The Witcher Card Game in den USA zu vertreiben. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red realisiert und soll ein Erlebnis bieten, das möglichst nah am Gefühl des Spiels ist.

Das neue Spiel adaptiert dabei die Mechaniken des digitalen Vorbilds. Bei beiden Versionen stehen strategisches Denken und Taktik im Mittelpunkt. Je zwei Spieler treten ein einem Match gegeneinander an, um die besten Kombinationen aus ihren Kartensätzen zu nutzen. Wer das beste Deck hat und dieses auch geschickt einzusetzen weiß, gewinnt. Laut der Ankündigung soll sich das Spiel an Fans richten, die sowohl bereits mit dem digitalen Gwent-Spiel vertraut sind als auch an Neulinge, die das Witcher-Universum auf eine neue Art erleben möchten.

Hachette Boardgames ist darauf spezialisiert, hochwertige Brettspiele zu veröffentlichen. Das Unternehmen hat neben Kinderspielen und anspruchsvollen Strategiespielen auch schon andere Videospiel-Adaptionen produziert. Das Spiel zu Dead Cells ist bereits ausverkauft. Das Spiel wird eine Spielzeit von rund 20 Minuten haben und wird für Spieler ab 14 Jahren empfohlen. Der Preis wird vermutlich um die 50,00 Euro betragen. Zum Lieferumfang gehören 400 Karten und eine Spielmatte. Vorbesteller erhalten eine exklusive Promo-Karte. Gwent erscheint im dritten Quartal 2025. Alle weiteren Infos finden sich auch auf der Produktseite von Hachette.