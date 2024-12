Werbung

Am 10. Dezember 2024 ist die neue Anthologieserie Secret Level auf Amazon Prime gestartet. Als Verantwortlicher fungierte Tim Miller. Er hat zuvor Love, Death & Robots für Konkurrent Netflix produziert. Neben ihm waren auch Regisseur Dave Wilson und Autor JT Petty beteiligt.

Secret Level umfasst insgesamt 15 Episoden. Jede Episode widmet sich einem bekannten Videospiel-Franchise und erzählt eigenständige Kurzgeschichten, die meist etwa 15 Minuten dauern. Einige sind auch kürzer. Die Serie präsentiert unter anderem Inhalte zu Warhammer 40.000, Armored Core, Pac-Man, Dungeons & Dragons, The Outer Worlds und Unreal Tournament. Insgesamt sind 14 Spiele bereits bekannt. Die letzte Folge soll eine Überraschung werden.

Einige Reviews kritisieren, dass die Geschichten inhaltlich zu wenig bieten. Den Zuschauern geht es zu sehr um Action, während der Plot in den Hintergrund rückt. Dazu kommt, dass einige Kurzfilme sich in Stil und Design zu stark ähneln, was den Wiedererkennungswert mindert. So wird in den Kritiken angemerkt, dass die Serie weit weniger originell ist als Love, Death & Robots.

Als Sprecher konnte Miller einige sehr bekannt Stimmen für sich gewinnen. In der Folge rund um Armored Core ist Keanu Reeves zu hören, während Arnold Schwarzenegger einen Auftritt bei New World: Aeternum hat. Für viele Fans bietet diese Folge durch ihren Humor das Highlight der Serie. Folge 1-8 sind bereits auf Amazon verfügbar und für Prime-Mitglieder im Angebot enthalten. Die Folgen 9-15 gehen am 15. Dezember 2024 online.