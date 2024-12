Werbung

Gerade erst wurde Arcane, eine Serie die in Piltover spielt, welches in zwei Bezirke unterteilt ist, mit dem Ende der zweiten Staffel abgeschlossen. Einer davon ist bettelarm, der andere reich. Die Handlung dreht sich dabei um die beiden Waisenkinder Vi und Powder. Ihre Abenteuer lösen einen gewaltigen Konflikt in der Stadt aus und Powder entwickelt sich zu Jinx. Bei den beiden handelt es sich um zwei der bekanntesten Figuren aus dem League of Legends Universum. Die Serie ist aber nur ein Beispiel für die Bestrebungen der Entwicklerfirma Riot Games, das Universum rund um ihr MOBA auf andere Bereiche auszuweiten.

In einem weiteren Schritt hat der Entwickler nun offiziell Project K vorgestellt. Damit möchte man ein physisches Sammelkartenspiel auf den Markt bringen, das auf League of Legends basiert. Der Startschuss soll Anfang 2025 zunächst in China fallen. Weitere Regionen wie Nordamerika und Europa müssen sich vorerst noch gedulden.

Projekt K ist dabei nicht das erste Kartenspiel von Riot. Bei Legends of Runeterra handelt es sich jedoch nur um ein digitales Spiel. Das neue Spiel wird allerdings physisch vertrieben und soll keine Konkurrenz zu dem bestehenden Titel darstellen. Stattdessen baut es auf bekannte Charaktere und Illustrationen aus dem League-of-Legends-Universum. Der eigens produzierte Trailer kündigt an, dass das Spiel sowohl 1 gegen 1 als auch 2 gegen 2 gespielt werden kann. Außerdem sind erste Artworks der Karten zu sehen.

Ursprünglich wurde das Spiel in China bereits unter dem Namen Rune Battlegrounds angeteasert. Der Name Projekt K dient aktuell lediglich als vorläufiger Codename. Laut Riot Games wird das Spiel von einem kleineren Team entwickelt, das von Game Director Dave Guskin und Executive Producer Chengran Chai geleitet wird. Es soll sowohl Gelegenheitsspieler als auch wettbewerbsorientierte TCG-Fans ansprechen. Ähnlich wie beim Erfolgs-Titel LoL sollen auch hier regelmäßige Events und Turniere stattfinden, um die Community zu binden.