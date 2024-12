Werbung

Am 9. Dezember erscheint Indiana Jones and the Great Circle, beziehungsweise Indiana Jones und der große Kreis, wie es im Deutschen übersetzt wurde. Das Spiel erscheint für PC und Xbox Series X/S. Microsoft veröffentlicht das Abenteuer direkt zum Start als Teil des Microsoft Game Pass. Vorbesteller der Premium-Edition können bereits ab dem 6. Dezember den Early Access spielen.

Zur bevorstehenden Veröffentlichung hat Bethesda nun in einem Blog-Beitrag die Mindest-, Empfohlenen- und Ultra-PC-Spezifikationen vorgestellt. Auf der Xbox beträgt die Installationsgröße des Basisspiels um die 87 GB. Wer Wert auf die bestmögliche Grafik legt, muss weitere 45 GB einplanen, um das optionale Higher-Resolution-Textures-Paket herunterzuladen. Auf der Xbox Series X wird das Higher-Resolution-Textures-Paket standardmäßig automatisch installiert.

Für PC-Spieler gibt es etwas mehr zu beachten. Insgesamt sechs verschiedene Einstellungen wurden vorgestellt. Drei mit und drei ohne Raytracing. Gemeinsam haben alle Einstellungsoptionen dabei, dass mindestens Windows 10 benötigt wird und ganze 120 GB an Speicherplatz anfallen. Im Minimum sollte ein Intel Core i7-10700K mit 3,6 GHz oder ein AMD Ryzen 5 3600 mit 3,6 GHz oder höher vorhanden sein. Dazu genügen 16 GB RAM und eine NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB oder eine AMD Radeon RX 6600 8 GB. Wer im Gegensatz dazu gerne mit Raytracing und Ultra-Qualität spielen will, benötigt einen Intel Core i7-13900K mit 3 GHz oder einen AMD Ryzen 7 7900X mit 4,7 GHz. Auch sollten 32 GB RAM vorhanden sein. Als Grafikkarte muss die NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB verbaut sein.

Indiana Jones und der große Kreis kann auf Steam vorbestellt werden. Die Standard-Edition kostet 69,99 Euro. Die Premium-Edition für 99,99 Euro enthält neben dem 3-Tage-Early-Access auch noch den Story-DLC Der Orden der Riesen, ein Artbook, ein neues Outfit für Indy und den Vorbesteller Bonus.