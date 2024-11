Werbung

Elon Musk hat angekündigt, mit seinem Unternehmen xAI ein eigenes Entwicklerstudio für Computerspiele gründen zu wollen. Auf X erklärte er, das Ziel sei, „Spiele wieder großartig zu machen.“ Damit wagt sich Musk nun in eine Branche vor, die er bereits als passionierter Gamer kennt.

xAI ist auf künstliche Intelligenz spezialisiert und betreibt bereits den KI-Chatbot Grok. Das Unternehmen investierte zuletzt Milliarden in Nvidia-Prozessoren, um die Rechenleistung für seine Projekte weiter steigern zu können. Musk plant nun, KI stärker in die Spieleentwicklung einzubringen, um Produktionskosten zu senken und Innovationen voranzutreiben.

Jedoch sind viele bekannte Entwicklerstudios skeptisch, da KI in der Spieleproduktion urheberrechtliche Risiken mit sich bringen kann. Es besteht die Gefahr, dass KI-Systeme unbewusst geschützte Inhalte replizieren, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen könnte. Daher machen viele etablierte Studios eher einen Bogen um KI-Systeme.

Musk kündigte sein Projekt zudem in einem kontroversen Zusammenhang an. Er nahm Bezug auf Vorwürfe, dass Microsoft weiße, männliche Entwickler benachteilige, und markierte in einem Kommentar sogar CEO Satya Nadella, der darauf bislang nicht reagiert hat. Ob Musk mit seinen Plänen wirklich das Gaming revolutionieren kann und will, bleibt abzuwarten. Die Gaming-Community und die Branche beobachten gespannt, ob Musk seine ambitionierten Ziele verwirklichen und Spiele tatsächlich „wieder großartig“ machen wird.