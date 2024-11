Werbung

Die Total-War-Reihe von Creative Assembly hat immer wieder mit starker Kritik aus den Reihen ihrer Fans zu kämpfen. Nachdem Total War: Warhammer III im letzten Jahr schon einen Shitstorm erhielt, weil die Qualität der neueren DLCs stark nachgelassen hatte, konnte auch der historische Teil Total War: Pharao nicht überzeugen. Creative ist aber in beiden Fällen auf die Kritik eingegangen und versucht seither beide Spiele mit großen Updates und neuen Inhalten interessant zu halten.

So soll im Dezember der nächste große DLC für Total War: Warhammer III veröffentlicht werden. Omens of Destruction fokussiert sich auf die eher unfreundlichen Armeen des Warhammer-Universums. Es geht um Khorne, die Oger-Königreiche und die Armee der Orks und Goblins. Das DLC erscheint am 12. Dezember 2024 zusammen mit Update 6.0. Dieses bringt kostenlose Inhalte, Optimierungen und Fehlerbehebungen für alle Besitzer des Hauptspiels. Spieler haben die Möglichkeit, Omens of Destruction als komplettes Paket zu kaufen, oder sich einzelne legendäre Kommandeure einzeln zuzulegen.

Zu den drei neuen Kommandanten gibt es eine Vielzahl neuer Kampfeinheiten, Gameplay-Features und Ziele, die in der großen Kampagne der Unsterblichen Reiche erlebt werden können. Skulltaker kommt als unsterblicher Champion zu den Horden des Khorne. In der Kampagne kann er seinem Umhang Schädel hinzufügen, um neue Fähigkeiten und Eigenschaften freizuschalten. Die Schädel erlangt er durch das Töten anderer Champions. Er zeichnet sich darin aus, feindliche Lords zu jagen und zu duellieren. Je mehr Gegner er tötet, desto weiter steigt seine passive Fähigkeit Schädelverhüllung. Diese gewährt ihm zunehmende Zauberresistenz und Schutzschilde. Mit ihm erhält Khonre zwei legendäre Helden: Skarr Bloodwrath und Scyla Anfingrimm. Als Einheiten warten Akolythen wie der Blutspecher, Slaughterbrute, Blutbestien, Wrathmongers, Skullreapers und Khorngors.