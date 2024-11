Werbung

Ende August erschien Star Wars Outlaws aus dem Hause Ubisoft, aber der Titel konnte die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen. Auch uns hat der Action-Titel im Test nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ein User Score von 5,3 auf metacritic zeigt, dass auch viele Fans von dem Spiel enttäuscht sind. Entsprechend versucht Ubisoft den Titel seit Release mit verschiedenen Patches zu verbessern und die Meinung der Käufer doch noch zu ändern.

Vor rund einem Monat erschien Patch 1.3.0. Dieser sollte besonders das Stealth-System überarbeiten. Für viele Spieler ist dieses nämlich eine der großen Schwächen des Spiel. In unserem Test hatten wir auch unsere liebe Not damit, dass Gegner uns manchmal durch ein Gebäude hindurch sehen konnten, während sie in anderen Fällen nicht reagierten, wenn wir ihnen quasi auf die Füße traten. Die KI der Feinde wurde im Patch 1.3.0 verbessert und Spieler sollten Bugs einfacher melden können.

Das Feedback hat offenbar Wirkung gezeigt und Ubisoft hat am 21. November 2024 Patch 1.4.0 veröffentlicht. Der bisher größte Patch bringt weitere Änderungen am Kampf und an der Tarnung. Ab sofort enden viele Missionen nämlich nicht mehr mit der Entdeckung durch die Gegner. Dies gilt auch für Syndikatsterritorien in Städten. Stattdessen werden Spieler benachrichtigt, wenn sie entdeckt werden und können selbst entscheiden, ob sie eskalieren oder die Taktik ändern wollen, um im Stealth zu bleiben. Wer zu Waffe greift, kann aufgehobene Gegnerwaffen nun besser und länger mit sich herumtragen, nachdem Hauptfigur Kay Vess diese anfänglich bei jeder kleinen Bewegung fallen lies.

Feinde haben nun angreifbare Schwachpunkte. Diese sollen mehr Optionen für strategisches Gameplay bieten. Wer die Schwachpunkte trifft, kann Explosionen auslösen oder Feinde mit bestimmten Animationen schnell töten. Auch Gesichtsausdrücke und Animationen in Dialogszenen wurden verbessert. Wen die Linse stört, den die Macher als Filter über das Spiel gelegt haben, der kann diese nun auch ausschalten. Hinzu kommen noch viele Änderungen an der Accessibility und verschiedene Bug-Fixes. Die komplette Liste mit allen Änderungen findet sich auch in den offiziellen Patch Notes.