Ende August hat Ubisoft Star Wars: Outlaws veröffentlicht, aber das Spiel kam besonders bei der Community nicht so gut an, wie erhofft. Stattdessen steht die User-Wertung auf metacritic aktuell auf 5,4. Auch in unserer Anspiel-Session zeigte sich, dass das Spiel leider eher durchschnittlich und keinesfalls beeindruckend ist. Ein weiterer Wehrmutstropfen in unserem Test waren die vielen Bugs im Spiel. Dagegen will Ubisoft nun mit Update 1.3.0 vorgehen.

In einem Blog-Beitrag auf der Seite von Ubisoft werden die Änderungen vorgestellt. Es handelt sich um das mittlerweile dritte Titel-Update. Die Änderungen konzentrieren sich überwiegend auf die Verbesserung der Tarnung. Spieler sollen mehr Flexibilität in der Herangehensweise an Situationen erhalten. Weitere Schwerpunkte waren die Anpassung der Feind-KI und der Speeder-Reisen.

Um die im Spiel vorhandenen Bugs in Zukunft schneller beheben zu können, hat man auch das Bug-Report-System vereinfacht. Der Bug Reporter ist eine eigenständige Webseite. Das Forum soll aktiv gewartet und aktualisiert werden, damit Spieler Bugs direkt melden können und sehen, ob diese schon bekannt sind, beziehungsweise wie weit Ubisoft mit der Behebung ist. Wer etwas melden will, kann das Formular nutzen. Der Fortschritt bei der Arbeit an den gemeldeten Fehlern lässt sich im Profil überprüfen.

Viele weitere Verbesserungen und Korrekturen wurden mit dem Update implementiert. Die vollständige Liste der Änderungen findet sich in den Patch-Notes auf der Webseite. Das vierte Titel-Update hat auch schon einen Release-Termin. Es soll am 21. November veröffentlicht werden und das bis dato größte Update mit weiteren neuen Funktionen und Verbesserungen werden. Ubisoft gibt an, auch in diesem Update speziell auf die Verbesserungswünsche der Spieler eingehen zu wollen. Der neue Bug Reporter soll hier helfen.