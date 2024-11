The Indie Game Awards 2024

Für die diesjährigen Game Awards von Geoff Keighley gab es erst kürzlich eine Regeländerung. Fortan können auch DLCs, Remakes und Remaster Spiel es Jahres werden. Allerdings haben Indie-Spiele immer noch einen schweren Stand. Theoretisch können sie zwar ebenfalls nominiert werden, doch finden sich eigentlich immer nur AAA-Titel unter den jährlichen Anwärtern. Das Team von Six One Indie hat daher entschlossen, eine eigene Vergabe für Indie-Spiele zu organisieren.

Gemeinsam mit IGN werden daher die ersten Indie Game Awards am 19. Dezember 2024 verliehen. In den kommenden Jahren plant man, die Vergabe jährlich durchzuführen. Für den Nominierungs- und Auswahlprozess hat man laut Veranstalter auf eine vielfältige Jury aus Medienfachleuten, Influencern und Branchenexperten gesetzt. Ziel der Preisverleihung sei es, die Kreativität und Leidenschaft der Indie-Szene in den Vordergrund zu stellen.

Aktuell ist die Vorrausetzung für die Teilnahme von Indie-Spielen, dass diese zwischen dem 1. November 2023 und dem 1. November 2024 in Version 1.0 erschienen sind. Aktuell sind Definitive Editions, Director's Cuts und Portierungen allerdings nicht förderfähig. Die Entwickler planen aber, Early Access-Titel ab 2025 ebenfalls zuzulassen. 2024 sind diese jedoch noch nicht teilnahmefähig. Anders als bei den Game Awards kann hier jedes Spiel nur für jeweils eine Kategorie nominiert werden. Ausgenommen davon sind die Kategorien Community Management, Industry Impact und Spiel des Jahres.

Mit den 30 Kategorien der Game Awards können die Indie Game Awards aktuell noch nicht mithalten, bieten aber immerhin schon 15 verschiedene Preise. Neben dem obligatorischen Game of the Year werden auch Awards für Musik, Innovation und die Erzählung vergeben. Die Verleihung wird am 19. Dezember 2024 ab 19:00 Uhr live auf IGN und YouTube übertragen. Eine komplette Liste der einzelnen Kategorien und der nominierten Spiele findet sich auf der offiziellen Seite.