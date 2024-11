Werbung

Am 13. Dezember 2024 werden die diesjährigen Game Awards vergeben und los geht es um 01.30 Uhr in der Nacht. Die Show wird auf quasi jeder bekannten Plattform von Facebook bis Youtube übertragen. Auch auf der offiziellen Seite kann der Stream angesehen werden. Ein Novum findet sich in diesem Jahr in den Regeln für die Teilnahme.

Durch eine Anpassung in den Bedingungen können nun auch DLCs, Erweiterungen, Remakes und Remaster bei der Vergabe der Awards berücksichtigt werden. Gewinnen können Spieler dieser Art in allen Kategorien der Show. Wichtigste Voraussetzung für eine Chance auf den Sieg ist jedoch, dass die Experten-Jury die neue kreative und technische Arbeit einer Nominierung als würdig empfindet. Das Verhältnis von Preis und Leistung soll bei der Entscheidung allerdings keine Rolle spielen.

AM 18. November um 18.00 Uhr abends wurden die diesjährigen Nominierten bekannt gegeben. Ein Blick auf die möglichen Gewinner diesen Jahres zeigt, dass die Regeländerung schon gegriffen hat. So ist mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree ein DLC gleich mehrfach nominiert. Ein Remaster hat mit Final Fantasy 7: Rebirth seinen Weg in die Nominierungen gefunden. Als Game of The Year sind sechs Titel nominiert:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Insgesamt werden die Awards in 30 Kategorien verliehen. Eine Liste der jeweils nominierten Spiele findet sich auf der offiziellen Seite. Wer möchte, kann dort auch für die einzige Kategorie abstimmen, deren Finalisten noch nicht feststehen: Die Players' Voice Awards. Diese werden nach einer Auswertung am 02. Dezember bekannt gegeben.