Microsoft sucht aktuell nach neuen Wegen, um mehr Kunden für den Xbox Game Pass zu gewinnen. Daher bietet man seit gestern die Möglichkeit, ausgewählte Spiele über Xbox Cloud Gaming zu streamen, auch wenn diese sich nicht im Katalog des Game Pass befinden. Voraussetzung zur Nutzung ist, dass man ein gültiges Bao für den Game Pass Ultimate besitzt.

Microsoft gibt an, dass man dadurch Spiele einfacher zugänglich und für alle Spieler verfügbar machen möchte, unabhängig davon, mit welchem Gerät sie spielen. Die neue Flexibilität sei auf Wunsch der Community eingefügt worden. Diese hat sich scheinbar schon länger wünscht, Spiele streamen zu können, die nicht im Game Pass-Katalog enthalten sind. Wer dies möchte, kann nun eine Auswahl an Spielen über Fernseher und Browser auf unterstützte Geräte wie Smartphones, PCs und Tablets streamen. Verfügbar ist diese Option in allen 28 Ländern, in denen Xbox Cloud Gaming in der Beta-Version verfügbar ist. Im kommenden Jahr soll diese Funktion dann auch auf Xbox-Konsolen und in der Xbox-App verfügbar werden.

Insgesamt 50 Spiele sind hierfür zum Start verfügbar. Die Bibliothek mit in der Cloud spielbaren Titeln soll in Zukunft weiter wachsen. Hierfür arbeitet Microsoft laut eigener Aussage schon mit Partnern weltweit zusammen. Von den Titeln auf der Liste können alle erschienen Versionen gestreamt werden. Ultimate und Complete-Editions sind also nicht ausgeschlossen. Eine Liste der aktuell verfügbaren Spiele findet sich in der Meldung von Microsoft.

Dort findet sich auch eine kurze Anleitung, wie man die Funktion nutzen kann. Dazu einfach https://xbox.com/play. Im Browser aufrufen und sich bei Xbox Game Pass anmelden. "Streamen Sie Ihr eigenes Spiel" listet die Spiele auf und bietet bei Titeln, die man nicht besitzt eine Kaufoption. Nachdem man einen unterstützten Controller angeschlossen hat, kann es losgehen. Auf dem PC werden je nach Spiel auch Maus und Tastatur unterstützt.