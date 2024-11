Werbung

Remedy Entertainment aus Finnland ist vor allem für drei große Spiele-Reihen bekannt: Max Payne, Alan Wake und Control. Besonders ihr letztes Spiel, Alan Wake II begeisterte Spieler und Kritiker gleichermaßen. Das zeigt auch ein Blick auf die Wertungen bei metacritic. Hier konnte der Action-Horror-Mix einen Metascore von 89 und einen User Score von 8,5 erreichen.

Auf einer Veranstaltung für Presse und Investoren hat Remedy nun einen Einblick in die Unternehmenszahlen gegeben und dabei auch über die Fortsetzung von Control gesprochen. Laut der Präsentation der Entwickler hat sich der erste Teil der Reihe bislang mehr als 4,5 Millionen Mal verkauft. Grund genug, eine Fortsetzung zu entwickeln. Bei dieser plant man einen AAA-Titel. Die gewünschte Qualität lässt sich Remedy auch einiges kosten. So soll ein Budget von 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Was den Absatz angeht, rechnet man bei einem zweiten Teil mit drei bis vier Millionen Verkaufseinheiten.

In welches Genre der zweite Teil fallen soll, ist auch schon bekannt. Offenbar will man sich von den Shooter-Elementen des ersten Control lösen. Der Nachfolger wird als Action-RPG bezeichnet. Das lässt vermuten, dass man die Rollenspiel-Elemente, die schon vorhanden waren, weiter ausbauen möchte. So oder so wird es im Spiel auch wieder viel um Übersinnliches und Horror gehen. Schließlich spielen Control und Alan Wake im selben Universum.

In Control schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Sie arbeitet für das Bureau of Control, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, übersinnliche Ereignisse zu analysieren und zu kontrollieren. Direkt zum Beginn des Spiels erschießt sich der Leiter der Behörde und hinterlässt uns neben der Verantwortung auch seine Pistole. Nun liegt es an Jesse, die Geschehnisse innerhalb des Hauptquartiers einzudämmen. Wer sich Teil eins zulegen möchte, kann die Ultimate Edition für 39,99 Euro auf Steam erwerben.