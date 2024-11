Werbung

Im September 2023 ist Counter-Strike 2 erschienen und ersetzte den kostenlosen Shooter Counter-Strike: Global Offensive. Das überarbeitete Spiel konnte die Community durchaus überzeugen. So steht die Wertung auf Steam auf Sehr Positiv bei über 8,3 Millionen Reviews. Im Schnitt hat das Spiel konstant rund eine Million gleichzeitige Spieler und rangiert immer unter den Top-Spielen auf Steam.

In einem Post auf Valves hauseigener Plattform Steam haben die Entwickler nun die Rückkehr eines Fan-Favoriten ins Spiel angekündigt. Die Karte Train gehört für viele Spieler fest zur rund zwanzig-jährigen Geschichte von Counter-Strike. Daher ist es wenig überraschend, dass sie nun ins Spiel zurückkehrt. Die Macher versprechen hier aber einige Anpassungen am Gameplay, damit die Karte auch für Veteranen interessant bleibt. Zudem wurde die Karte visuell komplett überarbeitet. Laut Valve ist Train dadurch nun um 60 % bewölkter. Train ist seit dem 14. November 2024 in den Spielmodi Casual und Competitive verfügbar.

Mit dem Update hat auch Overpass eine Reihe von kleineren Änderungen erhalten. Diese basieren auf dem Feedback, dass die Community gegeben hat. Weiterhin wurden vier neue Community-Karten ins Spiel eingefügt. Basalt und Edin wurden zu den Modi Competitive, Casual und Deathmatch hinzugefügt. Palais und Whistle sind ab sofort im Wingman-Modus zu finden. Entsprechend wurden andererseits aber auch vier Karten aus allen Spielmodi entfernt. Dies betrifft Thera, Mills, Assembly und Memento. Der komplette Change-Log findet sich im Blog von Valve.