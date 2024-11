Werbung

Bereits seit einiger Zeit arbeitet NVIDIA zusammen mit einigen bekannten Moddern an Half-Life 2 RTX – einer technisch überarbeiteten Version des Klassikers, der inzwischen 20 Jahre alt ist. Genauer gesagt am 16. November ist es soweit, denn Half-Life 2 erschien genau am 16. November 2004.

Entwickelt wird Half-Life 2 RTX von den Orbifold Studios. Dort setzt man auf Techniken wie ein vollständiges Raytracing, Physically Based Rendering (PBR) und auch DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction. Das Gameplay und die Athmosphäre soll aber erhalten bleiben und dem Original entsprechen.

Inzwischen ist die Steam-Seite zu Half-Life 2 RTX online. Dort kann das Spiel auf die Wunschliste hinzugefügt haben. Wer bereits in Besitz von Half-Life 2 ist, wird den Titel dann bei Erscheinen direkt spielen können.

In einem Video gehen die frei hauptsächlich für Orbifold Studios tätigen Entwickler genauer auf einige Details ein: