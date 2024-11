Werbung

Immer häufiger kommt es vor, dass Publisher und Entwickler ihre alten Titel nach einer gewissen Zeit aus den Stores löschen. In einigen Fällen funktionieren die betroffenen Titel danach nicht mehr. Zuletzt so geschehen bei The Crew von Ubisoft. Auch Sega hat nun in einem FAQ auf der eigenen Webseite angekündigt, viele ihrer alten Spiele aus den Stores von PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und Steam zu nehmen.

Für PlayStation-Nutzer bedeutet dies das Aus der Sega Mega Drive Collection, die rund 60 Titel aus der 16-Bit-Ära umfasst. Darunter auch Klassiker wie Sonic the Hedgehog, Streets of Rage und Golden Axe.

Auf der Xbox und der Nintendo Switch zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier werden ebenfalls zahlreiche Sega-Titel entfernt, wobei auf der Xbox zusätzlich einige Dreamcast-Klassiker hinzukommen. Besonders umfangreich fällt die Streichung jedoch auf Steam aus. Dort waren viele Spiele der Sega Mega Drive Collection bislang auch einzeln erhältlich, was PC-Spielern eine besondere Flexibilität bot, nur ihre Lieblingsspiele aus der Sammlung zu erwerben, ohne die gesamte Kollektion kaufen zu müssen.

Eine detaillierte Liste der betroffenen Spiele hat Sega in den FAQ zur Löschung veröffentlicht. Spieler haben noch bis zum 6. Dezember 2024 Zeit, die betroffenen Titel zu kaufen. Danach wird der Verkauf eingestellt, und die Spiele werden aus den digitalen Stores entfernt. Wer die Spiele bis dahin erwirbt, kann sie jedoch auch nach diesem Datum weiterhin herunterladen und nutzen. Die Spiele sind also auch nach dem Verkaufsstopp noch uneingeschränkt spielbar.

Sega hat keinen Grund für diese Entscheidung genannt, was zu zahlreichen Spekulationen in der Gaming-Community führt. Viele vermuten, dass der Publisher eine Neuauflage der Klassiker plant und sie deshalb aus den Stores entfernt. Ob sich diese Vermutung bestätigt, bleibt abzuwarten.