Souls of the Frozen Frontier

Im Januar 2024 ist Enshrouded in den Early Access gestartet. Das Spiel wurde von dem deutschen Studio Keen Games entwickelt und veröffentlicht. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von Sehr Positiv bei über 51.000 Stimmen, kommt das Spiel bei den Käufern offenbar gut an. Nun bringt das bisher größte Update seit Early-Access-Start viele Neuerungen.

Das Update ging am 05. November 2024 unter dem Namen Souls of the Frozen Frontier online und bringt Enshrouded dadurch auf Versionsnummer v0.7.4.0. Laut den Entwicklern soll das umfangreiche Update, das Spielerlebnis verbessern und die Welt von Enshrouded dynamischer und immersiver gestalten. Als neues Gebiet werden die Albaneve Gipfel eingeführt. Die Bergregion bietet neue Herausforderungen, Entdeckungen und Möglichkeiten. Die neue Region, ist über das Nomadenhochland und die Kindlewastes erreichbar. Dort können neue Leichentuchwurzeln gefällt werden, um zusätzliche Fertigkeitspunkte zu erhalten. Natürlich wartet auch eine Reihe von neuen Quests und Erfolgen auf die Spieler.

Die Höchststufe wurde mit dem Update auf 35 erhöht. Außerdem sind neue Handwerksstationen verfügbar, um höherstufige Gegenstände herzustellen. Jede Klasse und Unterklasse kann einzigartige Rüstungssets herstellen, während neue Zaubersprüche, Fertigkeiten und Vergünstigungen Ihre Möglichkeiten erweitern. Auch wurde mit dem Update das lange erwartete dynamische Wetter eingeführt. In hochgelegenen Gebieten kann es nun zu Schneefall und eisigen Temperaturen kommen, die die Körperwärme verbrauchen. Nur spezielle Rüstungen, besondere Nahrungsmittel und Verbrauchsmaterialien können Spieler schützen und ihnen helfen, die Kälte zu überleben.

Um die Welt mit Leben zu füllen, gibt es jetzt Stadtbewohner in ganz Embervale. Wer ihre Quests löst, kann sie in die Siedlung aufnehmen In sekundären Basen lassen sich nun Assistenten anstellen, die volle Handwerksfunktionalität abseits der Hauptsiedlung bieten. Aber auch im Tierreich gibt es Neuerungen: Bauernhoftiere und Haustiere haben den Weg ins Spiel gefunden. Nicht feindlich gesinnte Tiere können jetzt gezähmt und nach Hause gebracht werden, um wertvolle Ressourcen zu produzieren. Die vollständigen Patch Notes finden sich in einem Post auf Steam. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, erhält Enshrouded auf Steam gerade reduziert für 23,99 Euro statt regulären 29,99 Euro.