Bereits im Mai 2023 stellte das deutsche Entwicklerstudio Keen Games Enshrouded vor. Das actionbasierte Rollenspiel startet nun in den Early Access.

bv nKeen Games beschreiben ihren Titel als Koop-Survival-Action RPG. Spieler können in der Voxel-Welt allein oder im Koop mit bis zu 16 anderen ums Überleben kämpfen. Den Schwerpunkt setzt Enshrouded auf die große kreative Freiheit, die das Spiel Käufern bei ihren Abenteuern bietet. Dazu zählen zahlreiche Gameplay-Möglichkeiten zum Erforschen und Fortschreiten. Der eigene Charakter kann über umfassende und flexible Fähigkeitsbäume verbessert werden. Im Crafting Menü schalten Spieler nach und nach neue Gegenstände zur Herstellung frei.



Wer möchte, kann seine Heimatbasis mithilfe von Werkzeugen so einfach oder kompliziert wie gewünscht errichten. Die Voxel-Engine soll hierbei dafür sorgen, dass alle Kreationen der Spieler sich perfekt in die Landschaft einfügen. Eine Besonderheit in Enshrouded sind freischaltbare NPCs, die als Überlebende in der Heimatbasis der Spieler wohnen. Sie können Spieler mit Vorräten und Rezepten versorgen, die bei Abenteuern hilfreich sein werden.

Als sogenannte Flameborn betreten Spieler die Welt von Embervale. Sie müssen jagen, sammeln und bauen, um zu überleben. Ziel ist es, die Überreste einer einst blühenden Zivilisation zu erkunden und zurückzuerobern, die von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wurde, der die Landschaft verdirbt. Im Nebel lauern Monster namens Fell.

Aber auch außerhalb ist es nirgends wirklich sicher. Andere Monster und Plünderer lauern auf unachtsame Spieler. Wer sich erfolgreich allen Widrigkeiten stellt, kann das Geheimnis einer alten Rasse lösen und die Welt retten. Spieler entscheiden von Anfang an, wann, wo, und wie weit sie gehen wollen.

Das Koop-Survival-Action RPG sitzt aktuell auf Platz 8 der am meistgewünschten Spiele auf Steam. Es soll im Early Access weiter wachsen und nach der Fertigstellung auch auf Konsolen erscheinen. Aktuell ist die Early Access Version nur für PC verfügbar. Das Entwicklerstudio Keen Games hat seine vorherigen Erfahrungen bei der Entwicklung von Portal Knights genutzt, um das Koop-Survival-Action RPG so einsteigerfreundlich wie möglich zu gestalten.

