Ende Oktober ist mit Black Ops 6 der neueste Ableger der Call of Duty Reihe erschienen. In den Wertungen auf metacritic kommt das Spiel gut an. So kann es einen Metascore von 84 und einen User Score von 7,1 aufweisen. Uns hat im Test vor allem die Rückkehr des rundenbasierten Zombiemodus viel Freude bereitet. Zur Vorbereitung der ersten Season wurde nun der erste große Patch ausgespielt. Dieser bringt einige Verbesserungen und schraubt vor allem an der Balance der Waffen.

Am Montag wurde der Patch veröffentlicht und auch die Kampagne erfährt dadurch einige Neuerungen. So wurden die Safehouse-Belohnungen aktualisiert und mehrere Probleme, die zu extrem positiven oder negativen Währungswerten führten, wurden behoben. Als Entschädigung erhalten betroffene Spieler einen festen Betrag von 5.000. Verschiedene Abstürze in der Kampagne wurden ebenfalls behoben. Zu den weiteren Fixes zählt die Behebung eines Speicher-Bugs zu Beginn der Mission Most Wanted.

In allen Modi wurde die fehlerhafte Fortschrittsanzeige korrigiert und die allgemeine Stabilität des Shooters wurde erhöht. Die meisten Änderungen beziehen sich jedoch auf den Multiplayer-Modus. Hier ist die Karte Nuketown nun auch im privaten Match verfügbar. Neben der Korrektur kleinerer Bugs und Arbeiten an der Stabilität wurden vor allem die Waffen angepasst. Hier gibt Activision an, dass man täglich auf das Feedback der Community achte, um die Entwicklung der Waffen-Meta zu beobachten.

Mit Season 1 soll dann ein umfassender Tuning-Pass seinen Weg ins Spiel finden. Zuvor will man aber schon Vorarbeit leisten. Nach Fan-Diskussionen über die relative Balance von Sturmgewehren und Maschinenpistolen wurde hier die effektive Reichweite angepasst. Für ARs wurde die Mindestschadensreichweite erhöht, während man die Effektivität von Kopfschüssen aus nächster Nähe verringert hat. Zuletzt hat man sich den Maschinenpistolen gewidmet und die Schadensreichweite erhöht, um ihre Effektivität im mittleren Bereich zu verbessern.

Wer einen Überblick über die Änderungen an den einzelnen Waffen sucht, findet die kompletten Patchnotes auf der offiziellen Seite.