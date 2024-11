Werbung

Halo 2 ist mittlerweile schon 20 Jahre alt und zur Feier startet das Event Operation: Great Journey im aktuellsten Teil der Reihe Halo Infinite. Die Entwickler wollen das alte Spielgefühl wieder aufleben lassen und bringen dafür eine besondere Playlist sowie neue Spielmodi mit dem Update. Spieler können auf Karten wie Ascension, Lockout und Beaver Creek spielen, die in der Halo-Forge neu erstellt wurden. Die neue Playlist Delta Arena verleiht dem Gameplay durch Features wie erhöhte Sprünge und Kollisionsmechaniken das Flair des Originals.

Ein Highlight, das sich viele Fans lange gewünscht haben, ist der neue Third-Person-Firefight-Modus. Dieser lässt Spieler das Halo-Universum erstmals aus einer Verfolgerperspektive erleben. Zum Start gibt es Firefight: King of the Hill nur auf dem Schwierigkeitsgrad Normal. Die Stufen Heroisch und Legendär sollen später folgen. Auf insgesamt 20 Karten wird die Funktion zur Verfügung stehen. Die Third-Person-Kamera steht auch in den Custom-Games zur Auswahl.

Es gibt auch einige Updates für die Ranglisten. Hier werden zwei neue Karten hinzugefügt. Fortress ist eine symmetrische Karte, auf der Capture the Flag und alle Varianten von Slayer gespielt werden können. Inquisitor dagegen ist ein Remake einer der kultigsten Karten von Halo 2, nämlich Midship. Inquisitor spielt sich auch in CTF und Slayer sehr schnell. Zusammen mit dem Update gibt es einen Rang-Reset.

Das Event startet am 5. November und bietet Veteranen und Neulingen die Gelegenheit, im Look von Halo Infinite in die Welt von Halo 2 zurückzukehren. So will man eine Brücke zwischen klassischen und modernen Gameplay-Elementen schaffen und verspricht ein besonderes Event. Natürlich gibt es während der Jubiläums-Feier auch kosmetische Belohnungen, die man verdienen kann. Mehr Informationen gibt es zum Beispiel auf Halo Waypoint.