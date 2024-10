Werbung

Fortnite ist nach wie vor eines der beliebtesten Spiele. Seit Release 2017 ist ein ganzes Universum rund um das Spiel entstanden. Spezielle Events und limitierte Items sollen die Spieler dauerhaft binden. Um den Zugang zu speziellen Skins einfacher zu gestalten, wurde zuletzt das Battle-Pass-System umgestellt. Seither sind die zuvor zeitlich limitierten Skins auch außerhalb der Seasons über den Shop erhältlich. Nun soll der Battle Pass von Epics Dauerbrenner erneut überarbeitet werden und ein neues Fortschrittssystem erhalten.

Das Update soll das Fortnite-Erlebnis grundlegend verändern, denn künftig können Spieler Fortschritte in sämtlichen Fortnite-Pässen erzielen, unabhängig davon, welche Art von Spielmodus sie wählen. Dieser Systemwechsel startet am 1. Dezember und umfasst alle existierenden Fortschrittsmethoden für den Battle Pass, Musik-Pass und den LEGO-Pass. Der Battle Pass des Battle-Royale-Modus erhält bereits seit einiger Zeit Fortschritte, die durch EP aus verschiedenen Fortnite-Aktivitäten erzielt werden. Der bisher als Festival-Pass bekannte Musik-Pass erhält diese Anpassung ab dem 2. November. Die Namensänderung kommt mit Beginn von Saison 6 des Fortnite Festivals. Ab dem 1. Dezember wird auch der LEGO-Franken-Stein-Pass in das neue Fortschrittsystem aufgenommen.

Mit der Anpassung des Fortschrittssystems will Entwickler Epic Games vor allem das Vorankommen auf den Belohnungswegen in den Pässen beschleunigen. Ähnlich wie der Battle Pass werden der Musik-Pass und alle nach dem 1. Dezember veröffentlichten LEGO-Pässe nur noch einen kombinierten Belohnungsweg für kostenlose und Premium-Items bieten. Dieser einheitliche Fortschrittsweg ermöglicht es Spielern, alle Belohnungen in einer beliebigen Reihenfolge freizuschalten, unabhängig vom jeweiligen Pass. Darüber hinaus können Spieler optional einstellen, dass die nächste verfügbare Belohnung automatisch eingefordert wird, sobald sie freigeschaltet ist.

Mit dem neuen System verabschiedet sich Fortnite von den bisherigen Währungen der Festival-Punkte, Battle-Sterne und Noppen. Erstere werden am 2. November aus dem Spiel entfernt, der Rest folgt am 1. Dezember. Nach der Entfernung dieser Währungen werden alle Belohnungen, die zuvor durch sie freigeschaltet wurden, durch das allgemeine EP-System zugänglich sein. Spieler, die bereits Festival-Punkte, Battle-Sterne oder Noppen gesammelt haben, können darauf vertrauen, dass diese Werte automatisch in das neue Fortschrittssystem übernommen werden.

Mit den neuen Fortschrittsregeln kommt zudem eine bedeutende Änderung beim Freischalten von Belohnungen: Statt zusätzliche Level zu kaufen, um im Pass voranzukommen, können Spieler Pass-Belohnungen zukünftig direkt kaufen, ohne spezifische Fortschritte erzielt zu haben. Ein weiterer Vorteil des überarbeiteten Fortschrittssystems besteht darin, dass die verdienten EP automatisch auf alle aktiven Pässe eines Spielers angewendet werden. Spieler können so Fortschritte in mehreren Pässen gleichzeitig erzielen, egal ob sie im Battle Royale-Modus, in kreativen Karten oder einem der neuen Fortnite-Erlebnisse wie dem Festival oder LEGO Fortnite spielen.