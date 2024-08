Werbung

Epics größter Erfolg, Fortnite, ist bei Fans besonders für die diversen Seasons und deren Inhalte beliebt. Gerade die Crossover-Aktionen sorgen hier regelmäßig für spannende Neuerungen. Neben gemeinsamen Aktionen mit anderen Spielen gibt es hier auch Kooperationen mit Sportlern oder sogar Bands. So standen neben Ciri, Geralt und dem Doom-Guy auch schon diverse Marvel-Helden und Spitzen-Sportler zur Wahl. Zuletzt gab es ein Special mit den Rockern von Metallica.

Bisher gab es nach Ablauf des jeweiligen Battle Pass keine Chance mehr darauf, die Gegenstände, Skins und Emotes noch zu erhalten. In einem überraschenden Statement auf der offiziellen Seite haben die Macher von Fortnite nun jedoch ein Ende der Gegenstands-Exklusivität für den Battle Pass angekündigt. So können bei kommenden Seasons Gegenstände aus dem entsprechenden Battle Passes später eigenen Shop von Fortnite angeboten werden. Voraussetzung dafür ist jedoch ein Zeitraum von mindestens 18 Monaten zwischen Ablauf des jeweiligen Battle Passes und dem Start in den Verkauf. Ein Battle Pass-Gegenstand kann eine unterschiedliche Anzahl seiner alternativen Stile beinhalten, wenn er in den Shop kommt.

Diese Änderung soll allen Spielern die Chance geben, die beliebten Inhalte zu ergattern. Dabei denkt Epic wohl vor allem an neue Spieler, die zum Release im Jahr 2017 noch nicht gespielt haben. Am Battle Pass selbst soll sich nichts ändern. Nach wie vor gibt es Seiten mit freischaltbaren Belohnungen, die während einem oder mehreren Fortnite-Events freigeschaltet werden. Es wird weiterhin möglich sein, Fortschritte im Battle Pass zu erzielen, indem man beliebige Erlebnisse spielt, die dem Spieler EP geben. Epic gibt in den FAQ zu der neuen Änderung übrigens klar an, dass ein erscheinen der Inhalte aus den Seasons im Shop nicht garantiert wird. Man will den Spielern an entsprechender Stelle mitteilen, wenn ein Inhalt nie im Shop erscheinen sollte.