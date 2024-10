Into the Dead Our Darkest Days veröffentlicht Demo

Into the Dead Our Darkest Days veröffentlicht Demo

Werbung

Nicht erst durch das kürzliche Release von 7 Days to Die nach elf Jahren im Early Access wurde das Zombie-Genre wieder beliebt. Auch Call of Duty Black Ops 6 setzt voll auf die Untoten. Einen ganz anderen Weg geht das neue Spiel des Studios PikPok.

In Into the Dead: Our Darkest Days erleben Spieler die Zombie-Apokalypse als Side-Scroller. Hinzu kommen klassische Survival-Elemente. Die wichtigste Aufgabe der Spieler ist es, eine verzweifelte Gruppe von Überlebenden am Leben zu erhalten. Dazu müssen alle in Sicherheit gebracht und mit dem nötigsten versorgt werden. Es gilt Ressourcen zu sammeln und daraus Waffen zu fertigen. Auch der Ausbau des Unterschlupfes hilft dabei, die Überlebenschancen zu erhöhen.

Das Spiel startet in Texas im Jahr 1980. Das Städtchen Walton City leidet unter einer Hitzewelle und einer lähmenden Wirtschaftskrise. Dann bricht ein Virus aus, der die Einwohner in Zombies verwandelt. Ihr einzige Chance zu Überleben ist eine vermeintlich sichere Zone außerhalb der Stadt. Um es bis dahin zu schaffen sollen Spieler darauf angewiesen sein, sich ständig neue Verstecke zu suchen, da die einzelnen Teile der Stadt nach und nach überrannt werden und irgendwann nicht mehr betretbar sind.

Durch den konstanten Kampf ums Überleben leidet auch die Psyche der Überlebenden und man muss nicht nur auf Grundbedürfnisse wie Nahrung und dergleichen achten, sondern sich auch um das geistige Wohlergehen der Figuren kümmern. Laut den Entwicklern sorgt eine sich verändernde Umgebung auch für einen hohen Wiederspielwert. Der Release ist aktuell für 2025 geplant. Wer möchte, kann sich Into the Dead: Our Darkest Days auf seine Steam-Wunschliste setzen. Es ist auch bereits eine spielbare Demo vorhanden. Diese ist kostenlos verfügbar und soll einen ersten Blick auf das Spiel gewähren.