Im Dezember 2013 ist 7 Days to Die in den Early Access gestartet. Zunächst nur für PC verfügbar, folgten 2016 dann bereits die Konsolenversionen. Auch diese natürlich im Early Access. Nach mehr als 10 Jahren in der Testphase war es am 25. Juli 2024 endlich soweit und Version 1.0 wurde auf allen Geräten ausgerollt.

Der Startschuss wurde von den Fans scheinbar heiß erwartet. So konnte das Spiel vor drei Tagen einen Rekord bei den Spielerzahlen aufstellen. Ganze 125.419 Spieler waren gleichzeitig im Spiel. Ein Blick auf die SteamDB zeigt, dass die Zahl über die Jahre hinweg stetig angewachsen ist, bevor sie zum Release von 40.000 auf weit über 100.000 nach oben geschnellt ist. Aktuell befinden sich konstant um die 100.000 Spieler gleichzeitig im Spiel. Laut Entwickler hat sich das Spiel bisher rund 18 Millionen Mal verkauft.

Entwickler Fun Pimps dürfte auch mit den Bewertungen durchaus zufrieden sein. Auf Steam kommt 7 Days to Die bei mehr als 225.000 Bewertungen auf einen Durchschnitt von Sehr Positiv. Zum Release hat man auch noch einmal viele Änderungen ins Spiel gebracht, um auch neue Spieler anzuziehen. So wurden Charaktermodell mit neuen Texturen und Animationen versehen. Generell wurde die Grafik etwas aufpoliert und auch die Map ist um satte 70 neue Gebiete gewachsen. Die alten Rüstungen wurden komplett entfernt und durch neue ersetzt. Um Crafting wichtiger zu machen, haben die Händler nun weniger Artikel im Angebot.

Spieler erwartet ein bunter Mix aus Shooter, Horror, Survival und Rollenspiel. Es geht darum, in einer zerstörten Welt voller Zombies zu überleben. Wer möchte, kann sich 7 Days to Die auf Steam zum Preis von 43,99 Euro sichern. Ein Paket mit zwei Keys ist für 67,99 Euro verfügbar. Damit kann man gleich zu zweit in den Koop-Survival-Shooter starten. Das Spiel ist außerdem für Xbox und Playstation erhältlich.