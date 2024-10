Werbung

Rund ein Jahr ist es her, dass Cities: Skylines 2 veröffentlicht wurde und inhaltlich zwar überzeugen konnte, aber mit unzähligen Bugs und anderen Problemen zu kämpfen hatte. Die Fangemeinde, wollte den Titel jedoch nicht aufgeben und entwickelte schließlich selbst einige Community-Updates, um das Spiel zu verbessern. Mittlerweile haben sich auch die Entwickler dazu entschlossen, ihren Titel zu verbessern.

Mit Update 1.1.10f1 sollen nun viele lange erhoffte Änderungen ihren Weg in das Spiel finden. So wurde beispielsweise die Tourismus-Mechanik überarbeitet. Zuvor konnte es vorkommen, dass die Zahl der Touristen plötzlich durch einen Bug stagnierte. Ein weiterer Fehler waren die großen Umwege, die besonders Busse und Straßenbahnen manchmal gefahren sind. Auch hier haben die Macher nachgebessert. Von nun an sollen unnötige Fahrten vermieden werden. Weitere Anpassungen wurden am System der Umweltverschmutzung vorgenommen. Auch können Obdachlosen-Camps nun verschwinden, nachdem die Bewohner eine Unterkunft gefunden haben.

Das Wichtigste dürfte aber die Vorbereitung der Region-Packs sein. Diese werden ab dem 28. Oktober 2024 im Abstand von je zwei Wochen veröffentlicht. Insgesamt acht verschiedene Pakete sind hier geplant, darunter unter anderem Deutschland, Japan, China, Frankreich und die USA. Gestartet werden die kostenlosen Erweiterungen mit dem Release des Frankreich-Region-Pack. Die Deutschland-Erweiterung folgt am 11. November. Alle Region-Packs sind kostenlos und werden über die Mod-Plattform von Paradox verfügbar sein. Sie sind in enger Zusammenarbeit mit Moddern aus der Community entstanden. Gemeinsam bringen die acht Packs mehr als 2.500 neue Assets ins Spiel. Diese sollen den Spielern eine noch realistischere Konstruktion ihrer Städte erlauben. Dafür liefert das Deutschland-Paket beispielsweise Fachwerkhäuser, moderne Bürokomplexe und Wohngebäude, die denen in deutschen Großstädten nachempfunden sind.