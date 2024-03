Werbung

Am 23. Oktober 2023 veröffentlichte Publisher Paradox die Fortsetzung seiner Städtebausimulation Cities: Skylines. Teil eins war ursprünglich 2015 erschienen und konnte vor allem durch seine vielen Mods eine große Fangemeinde begeistern. Zum Start waren jedoch viele Spieler enttäuscht von Teil 2. Zu viele Bugs plagten das Spiel und es gab keinen offiziellen Support der beliebten Mods.

Die Entwickler versuchen schon seit Oktober mit verschiedenen Updates gegen zu steuern. Viele Fans sind jedoch immer noch enttäuscht. Einige davon haben die Sache nun selbst in die Hand genommen. Community-Mitglieder haben ein Update namens Realisitc Density veröffentlicht.

Hauptsächlich soll die Mod den Realismus und die Schwierigkeit des Spiels erhöhen. Dazu sorgt das Update dafür, dass in Industrie-, Büro- und Handelsgebieten mehr Menschen arbeiten. Bisher war es so, dass diese Bereiche nur sehr wenige Menschen beschäftigt haben. Im Umkehrschluss mussten Spieler im späteren Spielverlauf riesige Flächen einplanen, um genug Arbeiter in den passenden Bereichen zu erlangen. Dank der Mod werden nun realistischere Zahlen an Arbeitern beschäftigt. Dadurch müssen sich Spieler aber auch auf erhöhtes Verkehrsaufkommen in diesen Bereichen einstellen.