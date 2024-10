Titel soll noch 2024 in den Early Access kommen

Eines der großen Highlights auf der diesjährigen Gamescom in Köln war die Präsentation von InZOI. Die Lebens-Simulation, oder Life-Sim, wird von Krafton entwickelt und soll in Konkurrenz zu Die Sims treten. Während Krafton erst kürzlich bekannt gab, die mobile Version von Palworld trotz Nintendo-Klage umsetzen zu wollen, stammt InZOI aus dem eigenen Haus. Hier agiert der japanische Konzern als Publisher und Entwickler zugleich.

In einem Artikel von PC Gamer hat man einige neue Informationen bezüglich der weiteren Pläne rund um InZOI aufgelistet. Diese stammen aus einer Presse-Konferenz, die Game Director Hyungjun Kim vor Kurzem gegeben hatte. Die wichtigste Information für viele Fans: Die Lebens-Simulation soll in diesem Jahr in den Early Access starten. Einen genauen Termin dafür gibt es allerdings nicht. Auch das geplante Full-Release ist bislang unbekannt. Auf Steam können sich Interessierte das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen.

Bei der Pressekonferenz sprach Kim aber auch über die weiteren Pläne nach Release. Hier will Krafton ein Life-Service-Spiel schaffen, das Fans für die nächsten 20 Jahre entertainen soll. Laut dem Game Director möchte man den Titel mindestens so lange mit neuen Inhalten versorgen. Allein, um seine eigene Vision des Spiels zu vervollständigen, seien schon zehn Jahre notwendig, sagte er. Als mögliche Inhalte nannte er unter anderem die Integration neuer Städte. Das Ziel soll eine vielfältige Spielwelt sein, in der Spieler verschiedene Kulturen und Länder nachbauen und für sich erleben können.

Nachdem Life by You Anfang des Jahres eingestampft wurde, ist InZOI für viele Fans von Life-Sims die große Alternative zu Die Sims. Der letzte Teil von Die Sims erschien vor nunmehr auch zölf Jahren. Im September hatte EA dann angekündigt, dass vorerst kein fünfter Serienteil erscheinen soll. Vielmehr möchte man auf ein großes Multiplayer-Universum mit mehreren Titeln darin setzen. Wie das aussehen soll, ist noch unklar. Die Entwicklung soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Von daher könnte InZOI hier eine große Chance auf Erfolg haben.