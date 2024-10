Werbung

Es scheint, als würde die Game-Branche einfach nicht zur Ruhe kommen. Bereits seit Ende 2023 gibt es immer wieder Nachrichten über neue Entlassungen bei Studios aller Größenordnungen. Neben vielen anderen musste auch Microsoft mehrfach Angestellte feuern und ganze Studios schließen. Zuletzt, als im September 2024 mehr als 600 Stellen gestrichen wurden. Hier war überwiegend der Mobile-Bereich betroffen. Zuvor traf es bereits im Januar 2.000 Angestellte.

Nun wurde bekannt, dass nicht nur die Branchengrößen aus dem direkten Gaming-Markt betroffen sind. Berichten zufolge musste auch Streaming-Riese Netflix eines seiner Entwickler-Studios schließen. Auch wenn man bei Spielen nicht unbedingt zuerst an Netflix denkt, expandiert der Konzern schon länger in diese Richtung. Er besitzt auch mehrere eigene Studios. Diese produzieren vorwiegend Spiele für die eigene App. Nutzer von Mobilgeräten können nämlich auch auf eine wachsende Auswahl von Spielen direkt in der Netflix-App zugreifen, unabhängig davon, ob Android oder Apple genutzt wird. Zum Katalog zählen auch einige durchaus bekannte Spiele wie Terra Nil, Farming Simulator 22, Hades, Dead Cells und diverse GTA-Teile.

Das betroffene Studio, Team Blue, wurde erst 2022 gegründet. Scheinbar arbeitete man an einem großen Titel, mit dem sich Netflix am Markt etablieren wollte. So deutete ein Mitarbeiter 2023 an, dass das Studio mit der Arbeit an einem AAA-Titel betraut worden sei. Dazu hatte man sich einige Branchengrößen wie Raf Grassetti, Joseph Staten und Chacko Sonny eingekauft. Diese waren zuvor an großen Marken wie Halo, God of War und Overwatch beteiligt. Ob Netflix weiterhin an einem größeren eigenen Videospiel arbeitet, ist nicht bekannt. Der Konzern gab bislang auch keine offizielle Erklärung dazu ab, wieso man sich zur Schließung von Team Blue entschlossen hat.